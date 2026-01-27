鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-27 15:40

國際金價周一 (26 日) 突破每盎司 5100 美元之後，選擇權交易員押寶續漲，分析師也看好能衝上 6000 美元大關。

現貨黃金價周一盤中最高漲 2.5%、突破 5100 美元，尾盤雖然漲幅收斂，仍是歷史上首次收盤站上 5000 美元，報每盎司 5077.22 美元。黃金周二盤中微漲，報每盎司 5060.36 美元。

黃金大漲的背後，是所謂「貶值交易」(debasement trade) 的捲土重來，反映投資人逃離主權債和法定貨幣，選擇持有黃金和白銀實體資產的歷程。尤其美國總統川普持續挑戰二戰後的世界秩序，預料投資人將持續遠離美國資產。

貶值交易：指投資人為應對長期通膨、巨額財政赤字、地緣政治動盪及對法定貨幣 (如美元、歐元) 的信心下降，將資金轉向黃金、比特幣等稀缺實體資產或加密貨幣，以保護資產購買力。

Comex 黃金期貨的隱含波動性，已經攀升到 2020 年 3 月以來最高峰，是疫情以來的高點，而全球最大黃金 ETF，也就是 State Street SPDR Gold Shares(GLD-US)，在交易員押注仍可能大漲的情況下，一路衝高。

6000 美元目標價

作為避險金屬的黃金，繼 2025 年則飆升 64% 之後，今年來又累積上漲超過 17%。

根據倫敦金銀市場協會 (LBMA) 的年度貴金屬預測調查，分析師預測黃金今年最高可達每盎司 7150 美元，平均價格約 4742 美元。其中，高盛 (Goldman Sachs) 已把 2026 年 12 月的黃金預測價，從 4900 美元上調至 5400 美元。

獨立分析師 Ross Norman 預計，今年金價最高可達 6400 美元，平均 5375 美元，「目前唯一確定的似乎就是不確定性，這對黃金非常有利。」

線上交易平台 BullionVault 研究主管 Adrian Ash 則說，今年貴金屬市場的主要驅動力將是「川普，還是川普」。

地緣政治緊張

Metals Focus 董事 Philip Newman 說：「隨著美國期中選舉臨近，政治不確定性可能進一步升高。同時，對股市高估的持續擔憂，可能促使投資人透過黃金分散投資組合。」

他補充說：「突破每盎司 5000 美元後，我們預期黃金仍有上行空間。」

央行強勁買盤

此外，2025 年推動黃金價格的關鍵因素——央行買盤，今年預期仍將保持強勁。高盛預測，新興市場央行將持續每月買入平均 60 公噸黃金，以分散外匯存底。

波蘭央行總裁 Adam Glapinski 表示，截至 2025 年底已持有黃金 550 公噸，目標將儲備提升至 700 公噸。中國央行則在 12 月連續第 14 個月擴大黃金購買量。

獨立分析師 Norman 指出，這顯示黃金價格飆升的核心原因，是央行「尋求去美元化…… 除了黃金，還能去哪裡？」

ETF 資金流與零售需求

在預期聯準會 (Fed) 降息的情況下，投資人正透過黃金 ETF(持有實物金條) 進行投資，也支撐著黃金價格。