鉅亨網編譯余曉惠
國際金價周一 (26 日) 突破每盎司 5100 美元之後，選擇權交易員押寶續漲，分析師也看好能衝上 6000 美元大關。
現貨黃金價周一盤中最高漲 2.5%、突破 5100 美元，尾盤雖然漲幅收斂，仍是歷史上首次收盤站上 5000 美元，報每盎司 5077.22 美元。黃金周二盤中微漲，報每盎司 5060.36 美元。
黃金大漲的背後，是所謂「貶值交易」(debasement trade) 的捲土重來，反映投資人逃離主權債和法定貨幣，選擇持有黃金和白銀實體資產的歷程。尤其美國總統川普持續挑戰二戰後的世界秩序，預料投資人將持續遠離美國資產。
貶值交易：指投資人為應對長期通膨、巨額財政赤字、地緣政治動盪及對法定貨幣 (如美元、歐元) 的信心下降，將資金轉向黃金、比特幣等稀缺實體資產或加密貨幣，以保護資產購買力。
Comex 黃金期貨的隱含波動性，已經攀升到 2020 年 3 月以來最高峰，是疫情以來的高點，而全球最大黃金 ETF，也就是 State Street SPDR Gold Shares(GLD-US)，在交易員押注仍可能大漲的情況下，一路衝高。
作為避險金屬的黃金，繼 2025 年則飆升 64% 之後，今年來又累積上漲超過 17%。
根據倫敦金銀市場協會 (LBMA) 的年度貴金屬預測調查，分析師預測黃金今年最高可達每盎司 7150 美元，平均價格約 4742 美元。其中，高盛 (Goldman Sachs) 已把 2026 年 12 月的黃金預測價，從 4900 美元上調至 5400 美元。
獨立分析師 Ross Norman 預計，今年金價最高可達 6400 美元，平均 5375 美元，「目前唯一確定的似乎就是不確定性，這對黃金非常有利。」
線上交易平台 BullionVault 研究主管 Adrian Ash 則說，今年貴金屬市場的主要驅動力將是「川普，還是川普」。
黃金近期上漲受到地緣政治緊張推動，包括美國與北約在格陵蘭問題上的摩擦、關稅不確定性，以及對聯準會 (Fed) 獨立性的質疑等。
Metals Focus 董事 Philip Newman 說：「隨著美國期中選舉臨近，政治不確定性可能進一步升高。同時，對股市高估的持續擔憂，可能促使投資人透過黃金分散投資組合。」
他補充說：「突破每盎司 5000 美元後，我們預期黃金仍有上行空間。」
此外，2025 年推動黃金價格的關鍵因素——央行買盤，今年預期仍將保持強勁。高盛預測，新興市場央行將持續每月買入平均 60 公噸黃金，以分散外匯存底。
波蘭央行總裁 Adam Glapinski 表示，截至 2025 年底已持有黃金 550 公噸，目標將儲備提升至 700 公噸。中國央行則在 12 月連續第 14 個月擴大黃金購買量。
Gabelli Gold Fund 共同投資經理 Chris Mancini 說：「持有黃金這種不孳息資產的機會成本，隨利率下降而降低。如果 Fed 在 2026 年持續降息，黃金需求應該會增加。」
下一篇