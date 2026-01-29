鉅亨網記者張韶雯 台北
今 (29) 日國際金價受地緣政治緊張與財政憂慮驅動，現貨黃金一度逼近每盎司 5600 美元，創下歷史新高，延續了 2025 年上漲 65% 的強勁勢頭。施羅德環球黃金基金經理人 James Luke 指出，這並非一次性行情，而是定價邏輯的結構性改變，黃金正從利率敏感資產轉向對抗制度壓力的長期核心配置。儘管金礦股在 2025 年已大漲超過 150%，但其投入資本報酬率 (ROIC) 預計在 2026 年升至 20% 以上，相較金價仍具重估獲利的空間。
今日國際貴金屬市場再度狂飆，現貨黃金在格林威治時間 29 日盤中一度觸及每盎司 5591.61 美元，單日漲幅超過 2%，正式站穩 5500 美元整數關卡。此波漲勢主因美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾表示通膨仍高於政策目標，加上地緣政治風險升溫與美國政府債務負擔攀升，驅動避險資金瘋狂湧入。
施羅德環球黃金基金經理人 James Luke 表示，目前的環境與 1970 年代布雷頓森林體系終結時有許多相似之處。當時美元信用動盪推動金價連續三年大漲超過 40%，而今日美債務占 GDP 比例已逾 120%，加上美中競逐、供應鏈重編以及人工智慧 (AI) 的技術顛覆影響，使各國對美元資產的可靠性產生更高敏感度，黃金因此被賦予了面對財政壓力的長期核心配置功能。
展望 2026 年，黃金多頭續航力具備三大驅動支撐：首先是政策面，市場對「財政主導以及貨幣貶值」的疑慮，為黃金提供結構性支撐；其次是結構性買盤，中國官方黃金儲備占比目前僅約 8%，相較俄羅斯或已開發國家平均水平仍有顯著增持空間；最後是風險分散需求，全球政治分歧加劇使投資人更傾向以黃金強化資產組合韌性。
在金礦股方面，2025 年全球主要金礦指數漲幅介於 150% 至 169% 之間，表現極為亮眼。然而 James Luke 指出，相較於屢創新高的金價，金礦股股價尚未完全反映基本面，仍以折價交易。金礦企業體質正明顯轉強，營運利潤率較 2020 年高點提升逾 1.5 倍，2026 年金礦業的投入資本報酬率 (ROIC) 可望升至 20% 以上，約為 S&P 500 指數的兩倍，後續的價值重估可望成為價格上行的主要動能。
目前台灣註冊銷售的黃金基金表現亦隨之水漲船高，近一年平均報酬率達 171.86%。由下表觀察，過去一年漲幅最高是富蘭克林黃金基金 A，漲幅達 195.22%，其次是施羅德環球黃金基金的 192.12%，漲勢都很驚人。
不過，James Luke 也提醒，金礦類股波動通常高於金價，短期震盪較大，建議投資人以中長期角度進行分散配置。
台灣註冊銷售黃金基金績效一覽表：
|
|
三個月
|
六個月
|
一年
|
二年
|
三年
|
五年
|
施羅德環球基金系列－環球黃金 (美元)A- 累積
|
21.52
|
84.62
|
192.12
|
241.52
|
287.48
|
177.6
|
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
|
19.99
|
73.02
|
159.48
|
194.72
|
213.77
|
132.84
|
DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC
|
15.32
|
69.83
|
166.99
|
208.09
|
219.14
|
155.95
|
富蘭克林黃金基金 A
|
23.05
|
79.1
|
195.22
|
246.86
|
254.01
|
160.72
|
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份
|
21.92
|
78.98
|
177.47
|
198.24
|
222.25
|
146.93
|
新加坡大華黃金及綜合基金 星幣
|
19.16
|
70.56
|
145.51
|
152.52
|
173.05
|
148.03
|
平均
|
19.81
|
75.43
|
171.86
|
208.74
|
229.49
|
155.03
資料來源：Lipper, 基金績效以美元 A 股計算至 2025/12/31。基金成立日為 2016/6/29。基金分類為 Lipper Global 黃金及貴金屬股票分類共 6 檔。
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。