鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-29 12:02

今 (29) 日國際金價受地緣政治緊張與財政憂慮驅動，現貨黃金一度逼近每盎司 5600 美元，創下歷史新高，延續了 2025 年上漲 65% 的強勁勢頭。施羅德環球黃金基金經理人 James Luke 指出，這並非一次性行情，而是定價邏輯的結構性改變，黃金正從利率敏感資產轉向對抗制度壓力的長期核心配置。儘管金礦股在 2025 年已大漲超過 150%，但其投入資本報酬率 (ROIC) 預計在 2026 年升至 20% 以上，相較金價仍具重估獲利的空間。

今日國際貴金屬市場再度狂飆，現貨黃金在格林威治時間 29 日盤中一度觸及每盎司 5591.61 美元，單日漲幅超過 2%，正式站穩 5500 美元整數關卡。此波漲勢主因美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾表示通膨仍高於政策目標，加上地緣政治風險升溫與美國政府債務負擔攀升，驅動避險資金瘋狂湧入。

施羅德環球黃金基金經理人 James Luke 表示，目前的環境與 1970 年代布雷頓森林體系終結時有許多相似之處。當時美元信用動盪推動金價連續三年大漲超過 40%，而今日美債務占 GDP 比例已逾 120%，加上美中競逐、供應鏈重編以及人工智慧 (AI) 的技術顛覆影響，使各國對美元資產的可靠性產生更高敏感度，黃金因此被賦予了面對財政壓力的長期核心配置功能。

展望 2026 年，黃金多頭續航力具備三大驅動支撐：首先是政策面，市場對「財政主導以及貨幣貶值」的疑慮，為黃金提供結構性支撐；其次是結構性買盤，中國官方黃金儲備占比目前僅約 8%，相較俄羅斯或已開發國家平均水平仍有顯著增持空間；最後是風險分散需求，全球政治分歧加劇使投資人更傾向以黃金強化資產組合韌性。

在金礦股方面，2025 年全球主要金礦指數漲幅介於 150% 至 169% 之間，表現極為亮眼。然而 James Luke 指出，相較於屢創新高的金價，金礦股股價尚未完全反映基本面，仍以折價交易。金礦企業體質正明顯轉強，營運利潤率較 2020 年高點提升逾 1.5 倍，2026 年金礦業的投入資本報酬率 (ROIC) 可望升至 20% 以上，約為 S&P 500 指數的兩倍，後續的價值重估可望成為價格上行的主要動能。

目前台灣註冊銷售的黃金基金表現亦隨之水漲船高，近一年平均報酬率達 171.86%。由下表觀察，過去一年漲幅最高是富蘭克林黃金基金 A，漲幅達 195.22%，其次是施羅德環球黃金基金的 192.12%，漲勢都很驚人。

不過，James Luke 也提醒，金礦類股波動通常高於金價，短期震盪較大，建議投資人以中長期角度進行分散配置。

台灣註冊銷售黃金基金績效一覽表：

三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 施羅德環球基金系列－環球黃金 (美元)A- 累積 21.52 84.62 192.12 241.52 287.48 177.6 貝萊德世界黃金基金 A2 美元 19.99 73.02 159.48 194.72 213.77 132.84 DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC 15.32 69.83 166.99 208.09 219.14 155.95 富蘭克林黃金基金 A 23.05 79.1 195.22 246.86 254.01 160.72 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 21.92 78.98 177.47 198.24 222.25 146.93 新加坡大華黃金及綜合基金 星幣 19.16 70.56 145.51 152.52 173.05 148.03 平均 19.81 75.43 171.86 208.74 229.49 155.03

資料來源：Lipper, 基金績效以美元 A 股計算至 2025/12/31。基金成立日為 2016/6/29。基金分類為 Lipper Global 黃金及貴金屬股票分類共 6 檔。