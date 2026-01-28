不擔心近期跌勢 川普：美元表現得很好

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-28 08:30

綜合外電報導，美國總統川普周二 (27 日) 表示，他不認為美元出現過度貶值，並形容美元目前「表現得很好」。

川普不認為美元出現過度貶值(圖：Shutterstock)

川普指出，美元「正在尋找一個公平的水準」，並表達了他對美元近期走弱並不感到擔憂。

川普在談話中表示，像中國與日本這樣的國家「一向都希望讓貨幣貶值」。他並補充稱，美元的價值可能會「像溜溜球一樣上下波動」。

相關言論正值美元兌其他主要貨幣近期波動之際。在美國聯準會 (Fed) 公布最新利率決策前夕，美元一度下探近四年低點。

在連續兩個交易日遭到大幅拋售後，美元周二跌勢略為趨緩，但美元指數仍滑落至 2022 年 2 月 23 日以來最低水準。