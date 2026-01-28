鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-01-28 06:01

標普寫下歷史新高 聯合健康崩跌 道瓊跌超400點 (圖：REUTERS/TPG)

科技股買氣受到記憶體晶片產業利多消息提振，市場對科技成長前景保持信心。「科技七巨頭」成員 Meta、微軟與特斯拉將於週三公布財報，蘋果財報週四接續登場。

本週市場另一個焦點是聯準會利率決定。市場普遍預期，聯準會週三將維持基準利率在 3.5% 至 3.75% 的目標區間不變，但投資人將尋找未來降息時點的任何線索。

根據 CME FedWatch 工具，聯邦基金期貨交易仍顯示，至 2026 年底前，市場預期仍可能出現兩次各 1 碼的降息。

政治與經濟變數同樣牽動市場氣氛，歐盟宣布與印度達成長達近 20 年談判後的重大貿易協議，被外界視為對美國強硬關稅政策的間接回應。同時，美國最新消費者信心指數下滑至 2014 年以來低點，甚至低於疫情期間水準，反映民眾對反覆變動的關稅政策與貿易方向感到不安。

此外，美國政府部分停擺風險升高。參議院民主黨正試圖阻擋一項為國土安全部撥款法案，政治對立升溫，起因於聯邦執法人員在明尼亞波利斯射殺 Alex Pretti 的事件，進一步加深市場的不確定性。

美股週二 (27 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 408.99 點，或 0.83% ，收 49,003.41 點。

那斯達克指數上漲 215.742 點，或 0.91%，收 23,817.098 點。

S&P 500 指數上漲 28.37 點，或 0.41%，收 6,978.6 點。

費城半導體指數上漲 190.14 點，或 2.40%，收 8,117.18 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 167.09 點，或 1.08%，收 15,706.43 點。

標普 11 大板塊以資訊科技、公用事業與能源板塊表現最強，相較之下，金融與醫療保健類股走弱。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭全數喜揚。Meta (META-US) 漲 0.09%

；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.12%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.39%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.19%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.63%。

台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.69%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.21%；聯電 ADR (UMC-US) 飆升 10.15%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.82%。

企業新聞

美光 (MU-US) 週二勁揚超 5% 至每股 410.24 美元，公司宣布未來十年將在新加坡投資約 240 億美元，因應記憶體需求快速成長。相關族群同步走高，SanDisk(SNDK-US) 上漲超 2%，威騰電子 (WDC-US) 強升近 5%。

川普政府提議對聯邦醫療保險優勢計畫 (MA) 保險公司實施近乎統一的費率，保險公司獲利彈性料將受損。MA 計畫供應商 Humana (HUM-US) 週二暴跌逾 21%，CVS Health (CVS-US) 崩超 14%。Elevance Health (ELV-US) 跌幅約 14% ，Centene (CNC-US) 急跌 10%。

聯合健康 (UNH-US) 公布不如市場預期的 2026 年營收展望後，該股下殺超 19% 。

CoreWeave (CRWV-US) 在與輝達擴大合作、獲得 20 億美元投資後，股價再飛漲超 10% 至每股 108.86 美元，德銀將其股票評等上調至「買進」，目標價設 140 美元。

美國玻璃與材料大廠康寧 (GLW-US) 噴高 15.58% 至每股 108.74 美元。Meta 宣布與康寧達長期合作協議，承諾至 2030 年前，最多支付 60 億美元採購光纖電纜，用於旗下 AI 資料中心網路建設。

華爾街分析

Globalt Investments 資深投資組合經理 Thomas Martin 表示，市場正高度關注任何能提供 AI 發展線索的訊息，投資人焦點將放在企業的資本支出水準，以及與 AI 商業化相關的內容。他指出，市場將特別留意企業在資本支出與營運支出上的投入金額，以及管理層對此的評論。

針對科技泡沫疑慮，Martin 認為，儘管圍繞 AI 的投資報酬率等問題仍未完全釐清，但至少在未來幾年，投資人對該領域的興趣仍將持續。

他指出，AI 不會消失，資料中心的建設不會停下來，模型的使用、代理技術與機器人等應用，也將持續推進探索與發展。他形容，AI 對市場的影響雖然可能反覆震盪，但整體仍趨正向。