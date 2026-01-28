〈紐約匯市〉Fed決策前夕 美元跌至近四年低點

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-28 06:01

美元周二 (27 日) 下跌，一度下探近四年低點，聯準會 (Fed) 即將公布最新利率決策，投資人同時緊盯美日是否可能進行匯市干預。

美元周二(27日)下跌(圖：Shutterstock)

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 下跌 0.9%，報 96.20，前一交易日曾觸及四個月低點。

美元在連續兩個交易日遭到大幅拋售後，周二跌勢略為趨緩，但美元指數仍滑落至 2022 年 2 月 23 日以來最低水準。隨著聯準會為期兩天的政策會議登場，市場氣氛轉趨謹慎。

市場普遍預期，鑑於經濟成長仍顯韌性、失業率維持相對低檔，聯準會將按兵不動，在對全球最大經濟體前景有更明確判斷前，可能暫不調整利率。

美元本月以來明顯走弱，原因包括市場對聯準會獨立性的疑慮，以及美國總統川普在貿易與地緣政治上的政策決策。

RSM US 首席經濟學家 Joseph Brusuelas 在 X 平台上表示，「我並不屬於『去美元化』陣營，但在華府政策不確定性升高的情況下，市場確實出現部分資金分散、降低對美元依賴的趨勢。」

干預動向備受關注

日元同樣成為匯市焦點。此前《路透》報導，紐約聯準銀行曾對美元兌日元進行匯率檢查，市場解讀這可能意味美日當局正為干預行動預作準備，使日元在前兩個交易日劇烈波動。日本首相高市早苗 (Sanae Takaichi) 警告日元波動過度，也進一步加劇市場對干預的揣測。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 分析師 Jim Reid 指出，「日元在 2012 年『安倍經濟學(Abenomics)』選前幾個月觸頂，之後日本長期維持超寬鬆政策，包括量化質化寬鬆(QQE)、負利率及殖利率曲線控制。」

歐元續強

歐元兌美元升破 1.20 美元，為 2021 年中以來首見，主要因今年以來投資人持續撤離美元資產。

歐元兌美元上漲 1.4%，至 1.2049 美元，創下 2021 年 6 月以來新高。

自 1999 年歐元誕生以來，其長期平均匯價略低於 1.20 美元，但仍遠低於 2008 年創下的歷史高點 1.60 美元。

ING 指出，「與其他匯率組合一樣，歐元兌美元本周的技術線型相當活躍。1.1834 的下行缺口目前應可成為支撐，若歐元兌美元準備突破 1.1910 至 1.1920 區間高點。我們目前認為該區間仍具壓力，歐元兌美元本季末可能落在 1.17 附近。」

截至台灣時間周三 (28 日) 約 6:00 價格: