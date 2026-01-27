美元走軟與地緣政治風險升溫 日元兌美元匯率維持在154附近
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
市場數據顯示，日元匯率周二 (27 日) 亞盤處於多空交織的複雜環境中。日元兌美元匯率目前在 154.6 附近徘徊，在過去兩個交易日中，受地緣政治風險及美元走弱影響，日元兌美元已反彈超過 3%。然而，在歐洲市場，歐元兌日元則回升至 183.50 以上，反映出市場對日本財政健康狀況的深切憂慮。
日元近期的壓力主要源於日本首相高市早苗的經濟主張。高市承諾將最快在 2026 財年提交立法，爭取暫停徵收 8% 的食品稅並降低相關關稅。這類激進的支出與減稅計畫引發了日本債務市場的震盪，交易員擔心這將損害日本的財政結構，進而對日元造成貶值壓力。
儘管有財政擔憂，但日本政府官員的言論限制了日元的跌幅。日本內閣官房副長官木原誠二表示，將根據日美聯合聲明對外匯採取「適當行動」。高市早苗也重申，政府將針對投機性與異常的市場波動採取必要步驟。
此外，日元對美元的強勢部分源於外部環境。由於全球貿易緊張局勢以及市場預期美國總統川普可能任命一位更為鴿派的聯準會主席來取代鮑爾，導致美元走軟，為具備避險屬性的日元提供了支撐。
長期來看，日本銀行（BoJ）逐漸撤回長期實施的超寬鬆貨幣政策，正在縮小日本與其他主要經濟體的利差，這對日元形成了基本的支撐力道。市場目前正密切關注即將於周三公布的日銀貨幣政策會議紀錄，以獲取關於利率走向的最新指引。
