美元走軟與地緣政治風險升溫 日元兌美元匯率維持在154附近

市場數據顯示， 日元 匯率周二 (27 日) 亞盤處於多空交織的複雜環境中。 日元 兌美元匯率目前在 154.6 附近徘徊，在過去兩個交易日中，受地緣政治風險及美元走弱影響， 日元 兌美元已反彈超過 3%。然而，在歐洲市場， 歐元 兌 日元 則回升至 183.50 以上，反映出市場對日本財政健康狀況的深切憂慮。

日元近期的壓力主要源於日本首相高市早苗的經濟主張。高市承諾將最快在 2026 財年提交立法，爭取暫停徵收 8% 的食品稅並降低相關關稅。這類激進的支出與減稅計畫引發了日本債務市場的震盪，交易員擔心這將損害日本的財政結構，進而對日元造成貶值壓力。