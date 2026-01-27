澳洲央行下周升息機率大 澳元兌美元攀抵近三年來最強水位
鉅亨網編譯陳韋廷
澳元近期走勢強勁，今 (27) 日兌美元匯率走升至近三年來高點，引發市場關注。截至 2026 年初，澳元兌美元匯率揚升近 4%，來到約 0.69 美元，躋身今年表現最佳的主要貨幣之列。
澳聯邦銀行與西太平洋銀行分析師預測，澳元兌美元有望在 3 月底前突破 0.7 美元，為 2023 年初以來首見。
澳元走強的背後，關鍵在於澳洲相對較高的公債殖利率。澳洲債券報酬率優於多數已開發國家，市場普遍預期下月 RBA 可能將再度升息，帶動美澳利差擴大至 2022 年以來新高，增強澳元吸引力。
法國興業銀行外匯策略師 Kit Juckes 指出，當前美元信心動搖、歐元強勢卻不穩、日元雖低但風險猶存，使得具備高收益的澳元脫穎而出，成為兼具避險特性的優選貨幣，更稱其為「目前最看好的貨幣」。
分析師認為，利差優勢正為澳元提供抵禦全球波動的強力屏障，料將在年中挑戰 0.70 美元關卡，延續升值態勢。
- 北祥科服押聯盟模式 AI落地加速
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 干預反成空頭「誘餌」？ 專家：日元反彈擋不住基本面大潮 做空時機將至
- 〈紐約匯市〉美元全面走弱 美日聯手干預風險升溫
- 日元急彈背後是美國動作？協調干預仍待觀察
- 日本真的出手干預匯市了嗎？日元急升背後答案揭曉
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇