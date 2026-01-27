澳洲央行下周升息機率大 澳元兌美元攀抵近三年來最強水位

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-27 09:45

澳元近期走勢強勁，今 (27) 日兌美元匯率走升至近三年來高點，引發市場關注。截至 2026 年初，澳元兌美元匯率揚升近 4%，來到約 0.69 美元，躋身今年表現最佳的主要貨幣之列。

澳洲央行下周升息機率大 澳元兌美元續攀升至近3年最強水位（圖：Shutterstock）

市場預期，受澳洲央行 (RBA) 維持鷹派政策及美日可能聯手干預日元影響，澳元可望進一步升值。

澳聯邦銀行與西太平洋銀行分析師預測，澳元兌美元有望在 3 月底前突破 0.7 美元，為 2023 年初以來首見。

澳元走強的背後，關鍵在於澳洲相對較高的公債殖利率。澳洲債券報酬率優於多數已開發國家，市場普遍預期下月 RBA 可能將再度升息，帶動美澳利差擴大至 2022 年以來新高，增強澳元吸引力。