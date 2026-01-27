干預反成空頭「誘餌」？ 專家：日元反彈擋不住基本面大潮 做空時機將至
CIBC 資產管理公司周一 (26 日) 指出，日元干預的出現反而會讓在該貨幣建立空頭部位變得更有吸引力，因為任何反彈都可能轉瞬即逝。
CIBC 多元資產與貨幣管理主管 Michael Sager 表示，干預往往是在逆基本面的大潮而行，而日相高市早苗當前主導的財政政策對日本國債殖利率與日元都缺乏支撐，
Sager 說，「周末的局勢進展會給做空者更好機會，並指傳統上干預匯市提供的只是較優價位，而非趨勢逆轉的訊號。
上述分析的背景是紐約聯準銀行罕見進行的匯率核查操作，一度促使持續疲軟的日元短線急升，拉高市場干預的警覺線。儘管該動作被視為美日正密切合作阻貶日元的強烈訊號，但分析人士普遍認為，雙方現階段聯手干預匯市機率極低。
聯準會上周五 (23 日) 的行動，雖是迄今最明確的合作跡象，令市場神經緊繃，但從匯率核查到真正聯合幹預仍有漫長距離。
摩根大通日本首席外匯策略師棚橋淳哉回顧歷史指出，美日聯合匯市干預僅在金融危機或重大災害等特殊情境下發生，目前遠未觸及那一步。
事實上，單是干預的預期就已經讓日元脫離 18 個月低點，兌美元周一升至兩個月高點 153.89，高於市場普遍認定的 160 干預警戒線，日本 10 年期國債殖利率亦回落 1 個基點至 2.225%，為決策者爭取到短暫喘息。
專家指出，這次紐約聯準銀行匯率查核並非個案，而是日本耗時五年遊說的成果。日方去年促成美日簽署雙邊聲明，授權兩國可針對匯率過度波動實施干預。
日本財務大臣片山皐月多次與美國財長貝森特在匯率議題上展現一致立場，並在 16 日對做空日元發出最嚴厲警告，強調將果斷應對投機性波動，談及聯合干預時更稱「所有選項未被排除」。
美方也因日元貶值與日債下挫的連結已波及美債市場，華府顯然憂慮此類外溢效應。貝森特在達沃斯坦言，很難將市場反應與日本國內狀況割裂，暗示美方關注日債殖利率走高。
數日後，日本央行 (BOJ) 總裁植田和男即表態願與政府合作，透過緊急購債等措施抑制殖利率飆升。
然而，聯合干預門檻依舊很高。三菱日聯摩根士丹利證券外匯策略師龍翔太直言，美國未必願意買入連貶五年的日元，小規模配合則可能出現，但難改長期弱勢。
此外，干預本身有成本，若日本持續買進日元，需拋售美債，恐推高美債殖利率，在當前波動加劇的環境下，華府不願見到這種局面。更高的聯合干預門檻也受制於美國對全球去美元化的顧慮。
日本外貨交易所研究所的神田卓也表示，美方不太可能直接拋售美元介入。
另外，依照慣例，日本還需取得 G7 其餘成員國同意，上一次聯合干預還是 2011 年地震海嘯引發的日元異常升值。
日本前財務大臣野田佳彥指出，如今日元貶值根源在於市場對日本財政政策執行力的疑慮，與當年情形迥異。BOJ 亦陷入兩難，既要遏制日元過快貶值，又須避免釋放過強訊號引發殖利率急升。植田雖承認長期利率上行速度相當快，卻未明確是否將啟動緊急購債或調整縮購計劃。
澳盛銀行的町田博之指出，一旦 BOJ 釋放加大購債訊號，會壓低長端利率，反而削弱日元，加上日本朝野政黨呼籲減稅，也對日元構成持續壓力。
整體來看，干預預期雖短期提振日元，但受制於美日政策目標分歧、干預成本與國際協調難度，聯合行動仍遙不可及，日元空頭在基本面疲弱與政策矛盾中依舊有機可乘。
