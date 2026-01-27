鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2026-01-27 08:20

CIBC 資產管理公司周一 (26 日) 指出，日元干預的出現反而會讓在該貨幣建立空頭部位變得更有吸引力，因為任何反彈都可能轉瞬即逝。

干預反成空頭「誘餌」？ 專家：日元反彈擋不住基本面大潮 做空時機將至（圖：Shutterstock）

CIBC 多元資產與貨幣管理主管 Michael Sager 表示，干預往往是在逆基本面的大潮而行，而日相高市早苗當前主導的財政政策對日本國債殖利率與日元都缺乏支撐，

Sager 說，「周末的局勢進展會給做空者更好機會，並指傳統上干預匯市提供的只是較優價位，而非趨勢逆轉的訊號。

聯準會上周五 (23 日) 的行動，雖是迄今最明確的合作跡象，令市場神經緊繃，但從匯率核查到真正聯合幹預仍有漫長距離。

摩根大通日本首席外匯策略師棚橋淳哉回顧歷史指出，美日聯合匯市干預僅在金融危機或重大災害等特殊情境下發生，目前遠未觸及那一步。

事實上，單是干預的預期就已經讓日元脫離 18 個月低點，兌美元周一升至兩個月高點 153.89，高於市場普遍認定的 160 干預警戒線，日本 10 年期國債殖利率亦回落 1 個基點至 2.225%，為決策者爭取到短暫喘息。

專家指出，這次紐約聯準銀行匯率查核並非個案，而是日本耗時五年遊說的成果。日方去年促成美日簽署雙邊聲明，授權兩國可針對匯率過度波動實施干預。

日本財務大臣片山皐月多次與美國財長貝森特在匯率議題上展現一致立場，並在 16 日對做空日元發出最嚴厲警告，強調將果斷應對投機性波動，談及聯合干預時更稱「所有選項未被排除」。

美方也因日元貶值與日債下挫的連結已波及美債市場，華府顯然憂慮此類外溢效應。貝森特在達沃斯坦言，很難將市場反應與日本國內狀況割裂，暗示美方關注日債殖利率走高。

數日後，日本央行 (BOJ) 總裁植田和男即表態願與政府合作，透過緊急購債等措施抑制殖利率飆升。

日本外貨交易所研究所的神田卓也表示，美方不太可能直接拋售美元介入。

另外，依照慣例，日本還需取得 G7 其餘成員國同意，上一次聯合干預還是 2011 年地震海嘯引發的日元異常升值。