鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-27 17:00

知名避險基金橋水創辦人達利歐周一 (26 日) 示警，指美國正面臨前所未有的內部危機。明尼蘇達州接連發生移民與海關執法局 (ICE) 人員槍殺美國公民事件，象徵美國正步入更暴力與分裂的階段。

美國 ICE 執法人員本月初在明州驅逐行動中擊斃公民 Renee Good，上周末又一名公民 Alex Pretti 遭射殺，引發廣泛抗議與社會怒火。

當地官員透露，主導移民執法的邊境巡邏隊指揮官 Greg Bovino 及其部分隊員最快周二 (27 日) 撤離該州，外界視此為川普政府態度軟化的跡象。

然而，達利歐形容當前美國宛如「火藥桶」，無論川普如何回應，全美已處高度緊張。

達利歐警告，若川普持續強硬，恐將引爆內戰，但若選擇呼籲和平、限縮執法單位權限並交由司法處理，或許有望挽回局勢。

事實上，達利歐早已頻繁警告美國經濟不平等與政治極化問題嚴重。

達利歐上周才指出，美國國債高達 38 兆美元，已逼近貨幣秩序崩潰的臨界，屬帝國衰退的典型徵兆。

他也提到，川普激進作風恐削弱全球對美資產的信心，引發金融衝突，建議投資者分散風險，增持黃金比重至 5% 至 15%。

近日因格陵蘭爭議，歐洲機構開始減持美債，避險資產如金、銀價格飆升。對此達利歐表示，美國已進入其「周期理論」中最危險的第五階段，若失控恐邁向第六階段。