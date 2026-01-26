鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-26 10:05

2025 年全台買賣移轉棟數出爐。總計全年買賣移轉量共 26.1 萬棟，與 2024 年的 35 萬棟相比，年減 25.5%，不僅寫下近 9 年來新低，更是史上第三低量，僅高於 2016 年房地合一稅上路的 24.5 萬棟，以及 2001 年網路泡沫的 25.9 萬棟。

2025年全台房屋買賣移轉險守26萬棟年減25%，新竹減幅大。(鉅亨網記者張欽發攝)

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年 Q3 政府對新青安放款續開綠燈，使新青安的承作件數逐月增加，12 月的受理與撥貸件數更雙雙突破 4300 件，帶動年末買氣的同時，也讓全台全年的買賣移轉棟數小拉尾盤，全年的衰退幅度略有收斂，最終驚險守住 26 萬棟大關；不過打炒房的大環境未明顯改變，因此房市發展想由冷轉熱，依然有難度。

張旭嵐進一步指出，由於當前市場僅剩「單一自住族」，因獲新青安政策保障，購屋狀況影響較輕外，豪宅客、換屋族、小資族等買盤，在打炒房緊縮融資的情況下，購屋之路並不平坦，房市交易量也難以大幅擴張，因此馬年的房市景氣仍是「大鳥慢飛」，買賣雙方都需要更有耐心來磨合成交機會，直到下半年新青安延續方案、選舉政見牛肉、央行管制檢討等政策面因素逐漸明朗後，市場才可望顯露轉機。

觀察各縣市表現，扣除交易量過低的離島縣市後，全台衰退幅度最鮮明的縣市，為基隆市與新竹市，年減幅都超過 4 成，去年的交易量與 2024 年相比近乎腰斬。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，基隆市與新竹市都是腹地有限、開發成熟的城市，建商覓地推案的佈局時間較長，因此每年的推案量與交屋量的變化也相對大。2024 年兩市都有量體可觀的指標新案完工交屋，像是基隆市總戶數逾 800 戶的「新橫濱 2 夢悦城」，以及新竹市關埔重劃區破百戶的「豐邑一綻」等案，使兩市湧現交屋潮。