鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-22 20:08

中央銀行今 (22) 日公布去年五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，全年購屋貸款新承做金額 7694.49 億元，年減約 3937 億元，而全年平均房貸利率來到 2.283%，則創下 17 年新高，反映過去央行一波升息且銀行進行風險控管，令利率上揚，而房市偏弱整理則使房貸承做下滑。

央行認為，目前房市呈「量縮、價微調」的盤整態勢。

‌



而就去年 12 月來看，新承做房貸較上月增加 47.33 億元至 635.4 億元，創 5 個月來高，反映傳統的年底交屋潮，而房貸利率 2.298%，月減 0.003 個百分點，則是 3 個月來低。

另外，去年資本支出貸款 8304.36 億元，年減 1430.25 億元，創 2019 年以來低，央行解釋，主要是因美國對等關稅衝擊傳產，且高科技業赴海外投資所致。

據統計，六都去年建物買賣移轉棟數 20.5 萬棟，年減 25%，並寫下近 8 年新低，六都中又以高雄減幅較大，買賣移轉棟數 3.1 萬棟，年減 31%，台南市 1.98 萬棟年減 29%，桃園 4 萬棟年減 18%，台北市 2.3 萬棟年減 23%，新北市 4.8 萬棟年減 26%。