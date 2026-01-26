〈房產〉木柵公辦都更案今簽約 由將捷攜手住都中心打造2032年完工

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-26 14:54

台北市文山區木柵地區都市更新再邁重要里程，由國家住宅及都市更新中心主導，將捷 (7798-TW) 作為最優申請人，並規劃「北市文山區木柵一小段 978 地號等土地公辦都市更新案」，今 (26) 日簽約啟動，將捷將投入 37.89 億元，興建地上 26 層的一般住宅與地上 15 層的社會住，預計 2032 年完工。

木柵公辦都更案今簽約，左爲國家住都中心董事長花敬群，右爲將捷執行長林莉婷。(鉅亨網記者張欽發攝)

今天簽約的木柵公辦都更案，由國家住都中心董事長花敬群與將捷集團董事長林嵩烈共同簽約，這也是將捷在台北市文山地區參與的第二件公辦都更案件。其中，第一件參與的文山區公辦都更案預計在今 (2026) 年底完工。

而花敬群指出，國家住都中心預計在 2026 年還有 8 個公辦都更案將進行招商。

捷集團執行長林莉婷表示，深耕公辦都更領域 16 年來, 將捷始終堅持都更不只是改善老屋建築的硬體，更要注入全齡共融、綠建築與自然生態共存的友善設計思維。這不僅是木柵地區都市更新的延續，更期盼透過此次公辦都更，重塑社區與城市的連結, 實現人居幸福的生活場景。

將捷指出，將捷結合 34 年以上地產建築實務經驗, 以全齡共融、環境與健康永續為核心, 打造高品質居住機能、融入照護資源的全齡宜居城區，今天簽約的此一公辦都更案件，預計在 2032 年完工，以公私協力共同推動區域型都市再生。

將捷此一文山區木柵公辦都更案，總投資金額 37.89 億元，規劃基地面積達 5249 平方公尺 (約 1590 坪)，擬興建兩棟 RC 建築，分別為地上 26 層的一般住宅與地上 15 層的社會住宅，基地位置距台北捷運環狀線 Y03 站站僅 3 分鐘，具有出站即到家的便利宜居特性。將捷指出，將重塑木柵商圈新門戶意象。響應淨零碳排政策，本案以取得銀級線建築、銀級智慧建築、新建住宅能效 1 + 級及耐震標章為目標。