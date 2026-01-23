〈房產〉雙北市30-50歲青壯年族群買房熱區 中山及板橋近一年成首選

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-23 12:46

房仲業者統計聯徵中心的數據近一年雙北市各年齡層的購屋占比及購屋熱區的貸款數據，顯示 30-50 歲的青壯年族群成雙北購屋主力，近一年購屋占比皆超過 6 成。台北市和新北市的購屋熱區來看，中山、內湖區；板橋、三重區則最受新北 30-50 歲族群的青睞，成新北購屋熱區之首選。

中山及板橋登近一年雙北市30-50歲青壯年族群買房首熱區，三重也熱門。(鉅亨網記者張欽發攝)

從聯徵中心 2024 年第四季到 2025 年第三季雙北市各年齡層的購屋占比來看，雙北市的購屋主力皆落在 30-50 歲的年齡帶，台北市的占比為 61%，新北市占比為 67%，顯示該族群在成家與換屋需求同步升溫下，購屋自住需求高。

台北市方面，中山、內湖及文山區成近一年台北市 30-50 歲青壯年族群的購屋前三大熱區。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，中山區擁有便捷的交通路網、熱絡的商業活動以及完善的生活機能等優勢，吸引眾多人口居住；近年來當地也新增許多低總價、小坪數大樓的供給，購屋負擔相對輕鬆，因此也吸引不少年輕、首購族來卡位台北市門牌。

至於內湖及文山區，陳金萍表示，30-50 歲的購屋族群可能正逢成家立業階段，若想買房，在購屋預算上相對有限，如果又想購買坪數稍大的大樓產品，僅能把目光轉向台北基期較低的蛋白區，像是內湖、文山、北投區等，才有機會買到。而聯徵中心的貸款數據也能印證這樣的趨勢，近一年 30-50 歲族群在這些區域能買到約 40 坪上下的產品，但中山、大安等台北核心區域，僅能買到約 30 坪左右的產品。

而新北市板橋區近一年以 2,483 戶貸款，居新北 30-50 歲的購屋熱區首選。陳金萍分析，板橋區一直都是新北房市熱區，能提供大量的就業機會與擁有豐富的商業活動，加上生活機能佳、還有三鐵共構等優勢，吸引眾多消費者的目光，因此受到不少該族群的青睞。