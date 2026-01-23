依不動產資訊平台資料顯示，國人購屋的建物買賣移轉登記面積，上一次平均超過 40 坪已經是 11 年前的事情，而最近一期 2025 年第三季平均買賣移轉登記面積是 31.5 坪，11 年多減少 11.2 坪相當於一間小套房的面積，房仲業者指出，主要原因包括房價大漲、少子化與住宅型態轉換有關。

‌



統計資料顯示，2014 年第二季全台住宅買賣移轉平均面積為 42.7 坪，去年第三季則剩下 31.5 坪，減少了 11.2 坪，相當於一間套房大小，雙北市都出現小宅化趨勢，台北市從 39.4 坪減少到 27.6 坪，縮減 11.8 坪，新北市則是從 36.5 坪減少到 28.3 坪，購屋面積減少 8.2 坪，桃園市則是從 43.2 坪縮減到 29.5 坪，減少 13.8 坪。

台中市也從 43.2 坪縮減到 31 坪，高雄市從 53.6 坪縮減到 33.2 坪，本來小宅化的是從雙北市最先開始，後來許多區域開始出現科技業投資題材，帶動房價快速飆漲，有些建商也南下推案，把台灣北部小宅規劃與經驗複製在其他區域，區域的購屋人因為房價上漲小宅房價較容易負擔，且新的大樓規劃也有賣點，因此小宅化趨勢幾乎在全台都會區上演。