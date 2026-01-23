鉅亨網記者張欽發 台北
依不動產資訊平台資料顯示，國人購屋的建物買賣移轉登記面積，上一次平均超過 40 坪已經是 11 年前的事情，而最近一期 2025 年第三季平均買賣移轉登記面積是 31.5 坪，11 年多減少 11.2 坪相當於一間小套房的面積，房仲業者指出，主要原因包括房價大漲、少子化與住宅型態轉換有關。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，雙北地區是最早出現小宅化趨勢，尤其捷運站點周邊就有不少小宅產品，後來房價高漲之後小宅趨勢更趨明顯，甚至複製到雙北以外的區域，現在雙北外兩房車也變成標準產品，背後除了房價高漲因素外，家庭人口結構精簡，對於空間需求可以接受精緻小屋，另一個改變因素還有住宅型態轉變有關，尤其中南部地區過去透天產品數量多且需求穩定，現在年輕人則偏好有管理的電梯大樓，因此購屋面積也出現明顯縮水。
統計資料顯示，2014 年第二季全台住宅買賣移轉平均面積為 42.7 坪，去年第三季則剩下 31.5 坪，減少了 11.2 坪，相當於一間套房大小，雙北市都出現小宅化趨勢，台北市從 39.4 坪減少到 27.6 坪，縮減 11.8 坪，新北市則是從 36.5 坪減少到 28.3 坪，購屋面積減少 8.2 坪，桃園市則是從 43.2 坪縮減到 29.5 坪，減少 13.8 坪。
台中市也從 43.2 坪縮減到 31 坪，高雄市從 53.6 坪縮減到 33.2 坪，本來小宅化的是從雙北市最先開始，後來許多區域開始出現科技業投資題材，帶動房價快速飆漲，有些建商也南下推案，把台灣北部小宅規劃與經驗複製在其他區域，區域的購屋人因為房價上漲小宅房價較容易負擔，且新的大樓規劃也有賣點，因此小宅化趨勢幾乎在全台都會區上演。
