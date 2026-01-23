〈房產〉限貸重拳打趴豪宅市場 台北市逾7000萬元宅交易創史上最慘

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-23 11:49

台灣央行近年出重手打房，尤其劍指高總價市場，令豪宅買氣陷入前所未有的逆境。房仲業者引用台北地政雲資料，台北市 2025 年總價逾 7000 萬元的豪宅交易創 2012 年有統計以來新低。

限貸重拳打趴豪宅市場 台北市逾7000萬元宅交易創史上最慘，圖爲示意圖。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，台北市 12 行政區中僅內湖、南港交易量減幅較低，其餘行政區豪宅交易量均大減 40% 以上。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，受央行信用管制、銀行限貸以及等因素多重夾殺，令高資產族群觀望氣氛較顯濃厚。

‌



台灣央行 2024 年 9 月針對房市提出第七波信用管制措施，限制高價住宅最高貸款成數僅 3 成，且無寬限期，而台北市總價逾 7000 萬元房產被定義為高價住宅，因此上述總價帶形成「豪宅紅線」。據台北地政雲資料，台北市總價高過 7000 萬元豪宅交易量，2025 年僅達 561 件，比 2024 年大減 42.5%，同時創 2012 年有統計以來歷史新低。

賴志昶分析，北市豪宅市場 2025 年面臨前所未有的寒冬，主因是高總價住宅受信用管制措施嚴控，高資產族群出手需準備至少七成自備款，大幅墊高進場門檻，加諸市場氛圍不佳，高總價物件價格波動幅動亦更勝以往，除少數較具話題個案之外，北市豪宅成交單價已難以複製先前屢創新天價的榮景，致使豪宅客群 2025 年進場意願大幅降低。

進一步分析各行政區數據，傳統豪宅聚落如大安、信義等區，交易量減幅都在 4 成，其中大安區從 182 筆跌至 108 筆，減幅逾 4 成；信義區更是從 78 筆跌至 38 筆，年減 50% 直接腰斬；至於北市蛋白區的大同、萬華及文山區，豪宅交易量體更大幅縮水六至七成；值得注意的是，內湖、南港區豪宅交易量體，減幅僅約一至二成，為減幅最少的兩大行政區。

賴志昶認為，北市豪宅市場一片慘綠中，港湖地區表現相對具有韌性，主因在於產業紅利，區域有內湖科技園區、南港軟體產業園區，匯聚大量科技產業與跨國企業，吸引高收入的科技新貴與企業主移居，支撐當地剛性需求；此外，港湖地區近年有不少新興重劃區與指標型豪宅案推出，相較於市中心老舊商圈，更受新一代高資產客群青睞，因此豪宅交易量較顯抗跌。