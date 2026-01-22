鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-22 13:10

高盛集團 (Goldman Sachs) 周三 (21 日) 把對今年年底的黃金目標價，從原本的每盎司 4900 美元上修至 5400 美元，理由是民間部門與新興市場央行持續將資產配置分散至黃金。

高盛上修2026年底金價預測至5400美元 機構看法一次掌握 (圖:Shutterstock)

現貨金價周三一度攀升至每盎司 4887.82 美元的歷史高點，終場漲幅收斂，仍漲 0.3% 至每盎司 4778.51 美元。被視為避險金屬的黃金今年開年迄今已上漲逾 11%，延續 2025 全年高達 64% 的上漲氣勢。

包括 Daan Struyven 在內的高盛分析師，在周三發布的研究報告中指出：「驅使金價超出我們原先預測的動力是民間部門多元化買盤，這類買盤主要用於規避全球政策風險。我們的預測是，這股買盤在 2026 年不會出現大規模拋售，等同於墊高了我們金價預測的起點。」

高盛同時預期，2026 年全球央行購金量平均將達每年 60 公噸，原因在於新興市場央行可能持續將外匯存底分散配置至黃金。

德國商業銀行 (Commerzbank) 上周也將今年底金價預測上調至每盎司 4900 美元，理由是避險需求持續升溫。

以下是路透所整理各家機構元月所發表對 2026 年金價的最新看法，單位均為盎司 / 美元：

摩根士丹利 (Morgan Stanley)

目標價：4400 美元

補充說明：預期至 2026 年中金價可達 4500 美元

發布時間：2025 年 10 月 31 日

花旗研究 (Citi Research)

目標價：5000 美元

補充說明：將 0–3 個月金價目標上修至 5000 美元

發布時間：2026 年 1 月 13 日

德國商業銀行 (Commerzbank)

目標價：4900 美元

補充說明：預期 2026 年中金價為 4800 美元

發布時間：2026 年 1 月 13 日

滙豐 (HSBC)