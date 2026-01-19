鉅亨網新聞中心 2026-01-19 17:20

華爾街大鱷、知名經濟學家彼得 · 希夫（Peter Schiff）發出嚴厲警告，認為美國經濟正步入一場醞釀已久的美元危機。他將目前黃金與白銀價格的顯著飆升視為金融風暴的「先兆」，並指出當前的市場走勢與 2007 年次貸危機爆發前的氛圍驚人相似。

希夫認為，這場即將到來的動盪將全面衝擊股市、房地產債券以及加密貨幣市場，屆時唯有黃金與白銀等實體資產能成為投資者的避風港。

這項預警背後有著嚴峻的數據支撐。目前美國公債總額已突破 38 兆美元大關，光是每年的利息支出就已超過年度國防預算，顯示財政負擔已達到失控邊緣。

受此影響，美元資產在 2025 年遭受重創，美元指數全年下跌超過 10%，創下近十年來最差表現。與此同時，黃金價格則在同年逆勢暴漲 60%，反映出全球資金正加速逃離美元體系，尋求更穩定的價值儲存手段。

除了市場數據，希夫亦針對川普政府的貿易與關稅政策提出強烈抨擊。他認為川普聲稱美國透過不徵收關稅來補貼全球的邏輯完全顛倒，實情是美國憑藉美元作為全球儲備貨幣的特殊地位，長期享受由各國「補貼」其入不敷出生活的特權。

然而，隨著飆升的債務、激進的關稅政策以及日益增長的軍事威脅，這項被稱為「囂張特權」的體系正走向崩潰。希夫強調，一旦美元失去儲備貨幣地位，隨之而來的將是全面的經濟崩潰。

這項觀點也獲得了《黑天鵝》作者納塔勒布（Nassim Nicholas Taleb）的認同與聲援。

在川普開啟第二任期的一年後，美元霸權的疲態愈發明顯。美元指數已跌至 99.201 附近，跌幅接近一成。更值得關注的深層危機在於，美元在全球外匯存底中的占比已從 1999 年的 72% 大幅萎縮至目前的 57%。