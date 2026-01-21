鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-21 16:27

星展銀行（台灣）日前舉行 2026 年第一季市場展望記者會，財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉指出，全球經濟正處於「財政政策主導」的新常態，儘管通膨壓力與美國聯邦債務問題仍是市場隱憂，但在人工智慧（AI）資本支出強勁與聯準會（Fed）預防性降息的支撐下，2026 年市場動能依續。星展建議投資人均衡配置優質成長股與收益型資產的槓鈴式策略，並將黃金納入避險配置。星展調升 2026 下半年目標價至每盎司 5100 美元，長期更有機會挑戰 6600 美元。

星展2026展望：財政主導時代、「槓鈴」策略抗通膨 金價下半年上看5100美元。（鉅亨網資料照）

財政主導時代來臨 留意 Fed 獨立性與通膨挑戰

陳昱嘉分析，目前美國財政政策對經濟的影響力已超越貨幣政策，情勢類二次世界大戰期間。隨著川普政府推出法案，美國財政赤字佔 GDP 比重超過 6%，引發市場對聯準會獨立性的疑慮。若未來提名偏鴿派的主席或理事，可能導致通膨再度抬頭。

不過，市場資金依舊充沛。目前美國貨幣市場基金規模接近 8 兆美元，處於歷史高位。隨著 Fed 啟動降息循環，這些追求穩健的資金有望流向債券市場與具評價優勢的股市，為市場提供下檔支撐，甚至引發「害怕錯過（FOMC）」的行情。

AI 投資進入良性循環 醫療保健成新適應者

針對投資人擔憂 AI 泡沫化，陳昱嘉對比 2000 年網通泡沫指出，當時企業獲利大幅下修，但現今大型科技公司如輝達 (NVDA-US)、微軟 (MSFT-TW) 等擁有強勁現金流支撐資本支出，獲利與股價走勢同步。星展認為 AI 目前處於良性循環，並提出「IDA 概念」：即布局創新者（Innovator）、顛覆者（Disrupter）與適應者（Adapter）。

若美股科技股評價面偏高，陳昱嘉建議轉向「AI 適應者」，例如醫療保健類股。這類族群過去表現落後科技股，但透過 AI 加速藥物研發與流程改善，具備防禦性與補漲潛力。

亞洲股市評價吸引力高 黃金上看 5100 美元

在區域配置上，星展持續看好亞洲（不含日本）股市，特別是台灣與中國。目前亞洲科技股前瞻本益比約 20 倍，遠低於美股科技股的 36 倍，且預估 2026 年獲利成長可達 43%。此外，中國股市評價面仍較成熟市場折價約 30%，隨著資金回流與 AI 資本支出增加，後市仍有上漲空間。