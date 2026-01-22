AI點火、避險升溫！金銀銅「三強鼎立」 2026超級循環續領風騷

鉅亨網新聞中心 2026-01-22 11:31

2026 年開春之際，全球地緣政治風險升溫，美國突襲委內瑞拉、伊朗鎮壓抗議示威活動，加上聯準會主席鮑爾遭刑事調查引發 Fed 信任危機，市場避險情緒高漲，激勵金銀價格再創新高，延續多頭攻勢。儘管法人普遍看好原物料「超級循環」將續航，但也示警短線乖離過大，高檔震盪恐加劇，必須做好資金控管與避險布局。

原物料超級循環未歇！AI點火、避險買盤助攻 金銀銅2026多頭續航

2025 原物料驚奇年！白銀狂漲 140% 最剽悍

2025 年原物料市場多頭氣勢如虹，黃金、白銀與銅價頻創新高，寫下驚奇一頁。在關稅不確定性干擾、美元走勢疲軟，以及黃金 ETF 與各國央行買盤大舉敲進下，金價全年飆漲超過六成，一路過關斬將並在年底強勢突破每盎司 4500 美元大關，創下自 1979 年以來最佳年度表現。

被視為年度最大黑馬的白銀，走勢比黃金更為剽悍，全年大漲逾 140%。銀價從年初每盎司約 29 美元起步一路狂奔，最高觸及 83 至 84 美元高位；這波凌厲攻勢不僅大幅跑贏黃金，更一舉扭轉近十年來的落後頹勢，躍升為大宗商品市場中最受矚目的焦點。

銅價則受惠於 AI 算力競賽與綠能轉型的強勁需求，加上市場預期供應短缺，推升紐約商品交易所（Comex）銅價逼近每磅 6.00 美元，全年漲幅逾 35%，創下十多年來最大年度漲幅。

黃金目標價看 5000 美元 避險需求仍強

展望 2026 年，只要通膨未見意外反撲迫使央行升息，金價長線多頭格局依然穩健。包括匯豐、高盛及德意志銀行等法人普遍看多，看好在各國央行持續囤金、美元走弱及地緣政治風險助攻下，金價今年有望挑戰每盎司 4900 至 5000 美元大關，長期甚至上看 6,000 美元。不過，部分分析師也示警金價短線漲多，恐面臨回檔壓力，預估回測每盎司 3500 至 4200 美元，顯示多空看法分歧，投資人宜留意高檔震盪風險。

AI 與綠能雙引擎 銀銅長線看俏

延續 2025 年火熱行情，白銀與銅價作為現代工業關鍵命脈，2026 年開春再成焦點。受惠 AI 資料中心與電動車需求爆發，Comex 銅價 1 月牛市氛圍未減，一舉衝破每磅 6.00 美元大關，再創歷史新高；白銀在供給連六年短缺與避險買盤簇擁下，法人更喊出挑戰每盎司 100 美元大關。不過面對報價狂飆，法人看法轉趨分歧，示警投資人需留意變數。

銅價這波攻勢除了有長期結構性需求支撐，美國關稅政策引發的短期囤貨潮更是推手。瑞銀分析，礦業開發落後將導致供需嚴重失衡，庫存消耗有利長線價格；街口投信也點出，AI 基建龐大的電力需求是漲勢核心。不過，花旗則持保守看法，示警當前行情恐屬短期過熱，一旦廢銅回收量增加或囤貨潮結束，漲勢恐受壓抑，甚至認為 1 月就是全年高點。但多頭派認為，若聯準會降息壓低美元，銅價長線仍有上看每磅 6.80 美元的實力。

至於白銀，在太陽能與電子產業強勁需求，加上貴金屬避險雙引擎驅動下，多頭氣焰更勝一籌。美國銀行指出，若金銀比回歸歷史低點，銀價甚至具備飆升至每盎司 135 美元以上的潛力；瑞銀則指出，中國市場交易熱絡且上海期交所庫存偏低，有望推升上半年行情再漲約 25%。儘管長線看好，法人仍提醒變數，若美國確認豁免金屬關稅，可能釋放庫存造成賣壓，且第二季通常是傳統淡季，投資人應提防短期震盪整理風險。

原物料超級循環續航 微型期貨助攻小資金參與大行情

黃金、白銀與銅價的強勢表現，反映出原物料「超級循環」力道依舊強勁，並未因短期波動而畫下句點。不過，面對處於歷史高位的原物料市場，投資策略應從「大膽進攻」轉為「步步為營」。操作上應避免單筆重壓，改採「分批佈局」策略以平均成本，並密切緊盯聯準會利率決策、地緣政治關係、全球製造業 PMI 指數、科技巨頭資本支出動向等因素，作為判斷行情延續性的重要指標。

