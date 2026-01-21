鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-21 09:20

近期美股遭遇亂流，帶動美國公債殖利率走高，成為投資人關注焦點，最新月配息債券 ETF 年化配息率排行出爐，前 10 名年化配息率 5% 起跳，其中 (00984B-TW) 大華優利美 A 債以超過 9% 的年化配息率奪冠，不僅打破市場「高品質債券低配息」的刻板印象，近 6 個月含息報酬率更有 15% 的亮眼表現。

攤開本次榜單，年化配息率前 10 名的月配息債券 ETF 中共有 5 檔投等債、1 檔公債，以及 4 檔非投等債。令人意外的是，在這份榜單中配息率最高的竟然不是信評較低的非投等債 ETF，而是平均信評在 A 級以上的 00984B，若以上周五 (16 日) 的收盤價計算，年化配息率高達 9.12%；其次則是以美國公債為主的 (00983B-TW) 大華優利美公債 20，年化配息率有 8%。

專家分析，一般來說，債券信評愈低，因承擔更高的信用風險，享有愈高配息率，但 00984B 投資的是屬於信用風險偏低的 A 級投資等級債，能夠衝出年化 9% 的高息，關鍵應在於其「票息優化」的策略，精選投資等級債券中票面利率最高的群體，讓投資人不必委屈信評，也能享有高水準的現金流。

專家也建議，追求配息之外，投資債券 ETF 前也應同步檢視報酬率表現，確保領息同時，資產也能同步成長。

2025 年起聯準會貨幣政策轉向寬鬆，受惠於降息預期與債市回溫，債券 ETF 近半年含息報酬率不俗，榜單前 10 強含息報酬率都在 11% 以上，其中 00984B 含息報酬率 15%，依舊是表現最佳。專家強調，對應降息循環，高品質債券是投資組合中重要的基石。