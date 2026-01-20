鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-20 19:01

今年 1 月 ETF IPO 熱潮再起，由於券商與投信業者存在回單交易，市場擔憂，在配額壓力恐迫使營業員自掏腰包認購，導致掛牌後基金規模出現劇烈波動亂象，對此，金管會證期局副局長黃厚銘今 (20) 日表示，已落實兩大面向監理，除加強對券商的例行查核外，券商與投信投顧公會也都修訂自律規範。若 ETF 成立半年內規模縮水超過 5 成，該投信後續申請案將由「申報制」改為「核准制」，據統計，去年共有 3 家投信、6 檔 ETF 觸及紅線。

去年市場熱議 ETF 募集之亂近來再度浮現，光是今年 1 月，就有 10 檔投信業者新發行的 ETF 展開募集。黃厚銘指出，金管會已將 KYC(了解客戶)、KYP(了解產品)、商品適合度評估、風險揭露及業務人員酬金制度等項目，正式納入對證券商的例行查核範圍。投信投顧公會與證券商公會也於去年下半年陸續修正自律規範。

黃厚銘強調，業者辦理銷售業務時，不得以不正當方式勸誘認購，更嚴禁鼓勵或引導民眾以「借貸」方式投資基金，避免投資人過度擴張信用而承擔過高風險。若民眾遭遇不當銷售，可檢具證據陳情，查核屬實者，金管會將依《證交法》或《投信投顧法》對業者處以警告、糾正甚至行政裁罰。

針對市場擔憂 ETF 同質性過高的問題，黃厚銘提出數據說明，2025 年新掛牌上市櫃 ETF 共計 46 檔，雖較 2024 年的 33 檔增加，但被動式 ETF 反而從 33 檔降至 29 檔，增加的 17 檔均為「主動式 ETF」。目前 14 家業者發行的主動式 ETF 投資主題各異，且有做適當的市場區隔。

金管會已有督導證交所與櫃買中心加強審查，投信新送件產品必須與現有產品有明確區隔，且審核時會一併考量該業者過去一年的行銷行為與策略。

對於部分 ETF 在 IPO 結束後出現規模暴跌，黃厚銘指出，根據現行規定，若基金成立並開放買回屆滿 6 個月，其平均發行單位總數較成立日減少達 50% 以上，金管會將認定為「規模大幅減少」。一旦觸及此標準，該投信公司下一檔基金申請將面臨嚴審，從申報制改為核准制，以加強監理強度。

根據證期局統計，2025 年共有 21 檔基金採「申請核准制」，值得注意的是，當中有 3 家投信、共計 6 檔 ETF，因旗下前一檔產品在開放買回後的 6 個月內，平均規模較成立日大幅縮水超過 50%，觸及法規紅線，因此後續送件改為「申請核准制」。

截至 2025 年底，台灣 ETF 市場總規模已達 298 檔，雖然仍以被動型 ETF(280 檔) 為主流，但新開放的主動式 ETF 也已穩定成長至 18 檔，顯見市場產品更趨多元化。