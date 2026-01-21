鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-21 12:02

台股連續 3 天創新高，今年來已上漲 9.65%，但今 (21) 日受美股重挫影響，盤中下挫逾 300 點。市場法人認為，金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中仍要有高息 ETF，因高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益。去年被投資人嚴格檢視的台股高息 ETF，今年來截至 1/20 表現相對穩健出色，根據統計，25 檔台股高息 ETF 今年來含息報酬平均 6.23%。

‌



群益半導體收益 ETF 暨群益台灣精選高息 ETF 經理人謝明志謝明志強調，台灣因科技供應鏈完整，於全球 AI 大勢中扮演重要供應商角色，在 AI 應用持續擴大範圍下，有助支持科技廠獲利成長態勢延續，台灣科技股可望持續從中受惠，建議投資人可適度透過精選優質科技高息股之台股科技半導體高息 ETF 來參與，既把握由需求提升所推動的科技股成長行情，也順勢建立穩健收益來源。

整體而言，在基本面仍屬穩健、產業週期回到上升軌道下，台股中長期仍可望維持偏多格局，如遇短線整理，不失為分批進場佈局之契機，也有助順帶降低持股成本。

群益投信台股 ETF 研究團隊表示，從存股角度來看，高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，意味著若面臨市況震盪加劇的窘境，高息股表現仍相對具韌性，同時在多頭期間 也能順勢攀揚，進可攻、退可守，為追求穩健存股之投資人可考量採納的投資工具。

台股高息 ETF 有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇，建議投資人可續抱台股高股息 ETF，並搭配市值型或主動式台股 ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。