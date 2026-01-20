鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-20 12:43

根據集保戶股權分散 1 月 16 日最新統計資料顯示，台股 ETF 受益人數上周增加 3771 人，統計總人數來到 12200838 人，統計今年來已增加 27348 人。進一步觀察台股 ETF 受益人上周共有 21 檔創新高，整體來看，包括主動群益科技創新 (00992A-TW) 在內的主動式台股 ETF 有 6 檔上榜最多，其次是包括 00927、0052、00881、00935、00947、00904 等科技主題。整體表現來看，以主動式台股 ETF 與科技型台股 ETF 最具人氣。

主動群益科技創新 ETF 經理人陳朝政指出，台股是投資人最熟悉的市場，因此在投資組合上不可偏廢，而台股擁有全世界最完整且具競爭力的科技創新產業，因此更要把科技類股納入投資標配。主動式操作上，可適時參酌時事對各產業的影響分析，無論消息好壞，都可以每日即時進行持股調整，以降低投資組合波動，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢。台股在農曆年前、景氣熱絡與作夢行情下仍正面看待台股。

‌



群益半導體收益 ETF(00927-TW)ETF 經理人謝明志表示，台灣目前大多數產業仍處向上景氣爬坡循環，2026 年資產配置重點中台股創新科技更是不可或缺。AI 伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是 2026 年仍將持續發酵的重要推力，隨著 AI 應用逐步落地、相關需求殷切下，台灣因擁有完整的半導體聚落，且在 AI 晶片的製造與封裝為全球重要樞紐，受惠程度高，產業成長性看好。