鉅亨網編譯段智恆 2026-01-20 20:30

根據《彭博》報導，日本規模高達 7.6 兆美元的公債市場周二 (20 日) 突發性重挫，原本看似平靜的交易日，午後卻急轉直下，成為多位市場人士形容「近年最混亂」的一個交易時段。日本長天期公債殖利率飆升至歷史高點，突如其來的拋售潮震撼東京交易室，也迅速外溢至全球金融市場。

日版「特拉斯時刻」來了？日本公債突發崩跌 長天期殖利率急升(圖：REUTERS/TPG)

20 年期標售失利引爆賣壓 長天期殖利率飆升

市場動盪的導火線，來自當日稍早一場反應冷淡的 20 年期日本公債標售。雖然標售結果本身並不足以立即引發崩跌，但在投資人對日本財政前景疑慮已醞釀多時的背景下，這場標售成為壓垮市場信心的關鍵一擊。

午後賣壓迅速失控，日本 30 年期與 40 年期公債殖利率雙雙大漲逾 25 個基點，創下自去年美國「解放日」關稅衝擊全球市場以來的最大單日波動。部分避險基金被迫緊急回補虧損部位，壽險公司則加速拋售公債，甚至有企業債投資人臨時撤回數千萬美元等級的交易。

市場人士指出，雖然難以找出單一即時觸發點，但投資人普遍將焦點放在首相高市早苗的財政政策方向。她計畫削減稅負、擴大支出，正引發外界對這個全球負債最沉重國家之一的財政穩健性產生更深疑慮。

「日本版特拉斯時刻」疑慮浮現 資金配置劇烈震盪

有固定收益策略師形容，這波走勢形同市場正在為日本「定價一個特拉斯時刻」，意指 2022 年英國前首相特拉斯 (Liz Truss) 推出未有財源支撐的減稅方案，導致英國債市劇烈動盪並最終下台的情境。

多位投資人回憶，當日下午交易氣氛急轉直下，原本被視為例行公事的 20 年期公債標售，短時間內演變為全面性拋售。部分投資人選擇在恐慌中進場承接，亦有人趁勢調整全球資產配置，將資金自美國公債轉向殖利率大幅攀升的日本公債。

日本信用債市場同樣承壓，高評級公司債平均殖利率在前一日已創新高後，周二再度走升，來到部分企業主管過去曾警告「難以承受」的融資水準。劇烈波動之下，至少一名信貸交易員應客戶要求，緊急取消一筆涉及日本大型製造商子公司的美元債交易，反映市場對融資成本上升的高度警惕。

避險基金方面，部分押注長短天期利差收斂的交易遭遇虧損；但長期看空日本公債的投資人則指出，財政疑慮與利率逐步上升的結構性壓力，正重新點燃市場對「寡婦製造者」交易的興趣。