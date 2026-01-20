鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-20 14:11

國際現貨金價現貨黃金 (XAUUSDOZ)今 (20) 日在亞洲午盤交易時段漲逾 0.5%，首度突破每盎司 4700 美元大關，本月迄今漲逾 8.8%。面對金價持續攀高，道富投資管理公司黃金策略主管 Aakash Doshi 認為黃金上漲趨勢依舊堅穩，今年底前突破每盎司 5000 美元的可能性正快速升高，不再是遙不可及的設想。

Doshi 指出，即便近期出現數日獲利回吐或長達一個月的價格盤整，也難以撼動金價整體向上格局，未來六至九個月觸及 5000 美元機率已經直逼 40%。

金價與美股雙雙徘徊歷史高點附近，以名目價格計算均處高位，對此 Doshi 分析稱此情況非但沒有削弱黃金的避險功能，反而強化其作為投資組合中關鍵避險工具的角色。

Doshi 以標普 500 指數為例說明，若該指數重挫而金價僅處 4500 美元，他會更加憂慮市場情勢，但在標普站上約 7000 點、金價同步創新高的背景下，他對持有黃金更具信心。

Doshi 強調，黃金展現出強大韌性，反映市場焦點逐漸從傳統利率驅動邏輯轉向對尾部風險的關注。

在股債相關性不穩、地緣政治動盪與政策走向不明的多重壓力下，市場正重新評估過去被視為極端的小機率事件。

此外，政府與企業的債務水位在去年攀至歷史新高，也成為推升黃金需求的宏觀動力。 Doshi 認為，在此背景下，黃金以其波動相對溫和的特性，成為理想避險選項，而當前環境對避險資產尤為有利。

儘管市場密切關注聯準會 (Fed) 貨幣政策動向，但 Doshi 研判 Fed 政策對金價影響力已經退居次位。Doshi 形容當前通膨並非加速上行，也未陷入通縮，而是進入「企穩」階段，高於央行 2% 目標，但無意外飆升。

道富銀行基本預測顯示，除非美國就業市場明顯走弱，Fed 才可能重啟寬鬆，但歷史經驗顯示，在利率長期持平階段，金價往往有良好表現。只要市場預期政策最終傾向降息，即便暫時停頓，金價仍可能維持強勢。

除宏觀經濟支撐外，實體與投資需求同樣為金價奠定堅實基礎。各國央行持續購金形成結構性買盤，且對價格波動的敏感度下降，這讓金價在 4000 美元上方獲長期支撐。

黃金 ETF 也在 2025 年底逆勢吸金，刷新年度資金流入紀錄，打破過往年底清淡慣例。

道富預估，即便採保守估算，本輪多頭行情可望延續至 2026 年。雖然 ETF 持股尚未回到 2020 年高峰，但全球黃金資產配置空間仍大，價位落在 4000 至 5000 美元區間具有合理性。