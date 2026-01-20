鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-20 10:40

儘管 AI 正以前所未有的速度推高記憶體需求，南韓兩大記憶體晶片巨頭三星和 SK 海力士卻決定今年繼續削減 NAND 快閃記憶體產量，這項「逆勢減產」策略料將推動 NAND 價格在伺服器、PC 和行動裝置等領域全面上行，並有望使其帶來與 DRAM 相當的利潤率提升。

追求利潤最大化！韓媒：三星、SK海力士今年將繼續減產NANDD快閃記憶體（圖：Shutterstock）

《朝鮮日報》周二 (20 日) 引述 Omdia 數據報導指出，三星今年 NAND 晶圓投片量料將從去年約 490 萬片下調至 468 萬片，甚至低於 2024 年因虧損而減產時的水平。SK 海力士也打算將產量從約 190 萬片壓縮至 170 萬片。兩家公司合計佔據全球 NAND 市場超過 60% 市佔率，同步減產將對全球供應格局產生顯著影響。

三星與 SK 海力士最新減產決策的背景，是 AI 推理競賽的急遽升溫。根據花旗數據，輝達打算在今年下半年量產的下一代 AI 加速器 Vera Rubin，其單台系統搭載的固態硬碟容量高達 1152TB，是現有 Blackwell 平台的十倍以上。該產品在 2026 年和 2027 年料將分別創造約 3460 萬 TB 和 1.152 億 TB 的新增儲存需求，為 NAND 記憶體市場帶來巨大增量。

然而，面對 AI 帶來的機遇，三星和 SK 海力士的資本支出正明顯地向獲利能力更強的 DRAM 及高頻寬記憶體 (HBM) 傾斜。業內普遍認為，NAND 業務已退居其次。此外，向更適合 AI 資料中心的四層單元 (QLC) 技術轉換，其固有的設備安裝、良率爬坡等過程也會帶來「自然減產」效應。

韓廠高層認為，目前沒有迫切理由大幅增產 NAND，減產帶來的利潤紅利今年將達到高峰。

市場機構普遍預測 NAND 價格將進入新一輪上行通道。根據 TrendForce 預估，今年第一季 NAND 快閃記憶體合約價將季增 33% 至 38%。IDC 則預測今年全球 NAND 供應成長率約 17%，低於近年水準。在 AI 伺服器、PC 和行動終端需求共振的背景下，主要供應商的供應控制可能加劇市場短缺，為三星和 SK 海力士改善獲利提供良機。

AI 驅動的超級週期已為三星與 SK 海力士帶來豐厚回報，並直接體現在員工薪酬上。三星半導體部門已確認，本月將向符合資格的員工發放相當於基本年薪 47% 的績效獎金，接近公司內部 50% 的上限，而 2023 年該部門因市場低迷一度停發獎金。

SK 海力士則更為激進，取消了「獎金不超過 10 個月基本工資」的上限，擬將 2025 年營業利潤的 10% 用於利潤分享。基於約 45 兆韓元的全年營業利潤和 3.3 萬名員工，人均獎金料將超過 1.4 億韓元，創下歷史新高。