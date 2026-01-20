鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-20 15:40

在 AI 领域的資本競逐戰中，紅杉資本 (Sequoia Capital) 打破慣例，首次大舉投資 OpenAI 的主要競爭對手 Anthropic，引發市場高度關注。這筆潛在巨額融資不僅顯示紅杉投資策略的重大轉變，更推動 Anthropic 新一輪募資邁向史無前例的高峰。

3500億美元！紅杉、輝達、微軟、黑石、GIC爭投的Anthropic有何來頭？（圖：Shutterstock）

《金融時報》上周日 (18 日) 引述知情人士報導，Anthropic 本輪融資目標高達 250 億美元，甚至可能更高，由新加坡主權財富基金 GIC 與美國投資機構 Coatue 領投，各注資 15 億美元。科技巨頭微軟與輝達則合計承諾投入 150 億美元，其餘超過 100 億美元的資金缺口將由紅杉資本等創投機構及其他投資者共同填補。

若交易順利完成，Anthropic 估值將躍升至 3500 億美元，相較四個月前的 1700 億美元翻倍，創下 AI 新創估值成長紀錄。

值得留意的是，紅杉資本先前已參與 OpenAI 與馬斯克旗下 xAI 的融資，如今再押注 Anthropic，象徵 AI 賽道布局從「單點下注」轉向「全覆蓋」策略。

熟悉紅杉思路的人士指出，AI 帶來的巨大商機已顛覆傳統風投邏輯，即便多家企業相互競爭，仍有空間容納多位贏家。

該人士還說，這類超大型融資案已近似股票投資，而非典型創投模式。紅杉認為不同 AI 模型公司各具優勢，未來市場將非「贏者全拿」。

這項策略轉向的背景，與紅杉去年底的人事異動息息相關。原掌舵人 Roelof Botha 過去對高估值新創集中投資抱持審慎態度，並曾因錯過 Anthropic 前幾輪募資而受到議論。

Botha 曾公開稱創投並非資產類別，「砸更多錢進矽谷不等於能催生更多偉大公司」。

但自他去年 11 月離職後，由合夥人 Pat Grady 與 Alfred Lin 接任共同領導，紅杉資本明顯調整投資方向，展現更積極的參與姿態。

在業績表現方面，Anthropic 推出知名 AI 聊天機器人 Claude，並專攻面向軟體工程師的應用工具，成功搶占高利潤市場區塊，年化營收短短一年內從 10 億美元暴增至約 100 億美元，成長幅度達十倍。

另據《彭博資訊》報導，Anthropic 已開始籌備 IPO，最快可能於今年啟動，並聘請知名律所 Wilson Sonsini 協助相關作業，同時與多家投行展開初步討論。