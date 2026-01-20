鉅亨網新聞中心 2026-01-20 19:00

隨著模型質量的提升，Google(GOOGL-US) 旗艦 AI 大模型 Gemini 的商業化進程正進入爆發期。根據 The Information 引用 Google 內部數據顯示，透過 Google 雲進行的 Gemini API 調用量，已從去年 3 月 Gemini 2.5 發布時的約 350 億次，飆升至 8 月的約 850 億次，在短短 5 個月內實現了超過 140% 的驚人增長。

Gemini AI商業化獲突破 API調用量5個月飆升140%(圖:shutterstock)

這一增長不僅體現在使用數據上，更直接推動了 Google 雲端業務核心收入與利潤率的改善。早期的 Gemini 1.0 和 1.5 模型因採取大幅折扣策略，利潤率一度為負值。然而，隨著模型迭代至 Gemini 2.5 及後續版本，質量的躍升使 Google 得以從單純的「價格戰」轉向「質量戰」，成功實現了正向的邊際利潤。

去年 11 月發布的 Gemini 3 ，進一步推升了使用熱潮，該模型在性能上被認為優於先前的版本，甚至在多項測試中超越了競爭對手的產品。

Gemini 的發展重點已從單純的模型迭代轉向生態融合，深度整合進搜索、Gmail 及 Workspace 等核心產品中。

在軟體應用層面，Gemini Enterprise(企業版) 已成為提高利潤率的關鍵抓手。目前，該版本已在 1500 家公司中獲得了 800 萬訂閱用戶，且另有超過 100 萬的在線註冊用戶。

Google 雲在去年第三季的營收達 152 億美元，同比增長 34%，其中 AI 相關收入已達到每季度數十億美元的規模。

儘管數據向好，但市場反饋呈現兩極分化。諮詢公司指出，客戶滿意度接近 50 對 50，部分挑戰源於 Google「開發者優先」的基因。分析顯示，許多客戶傾向於將 Google 視為「建造者 (Builder)」的雲端，寧願直接使用模型構建自定義代理，而非購買預製的軟體套件。

此外，雖然 Gemini 在回答通用問題上表現出色，但在處理特定複雜任務時仍面臨挑戰。