鉅亨網新聞中心 2026-01-20 13:30

根據英國品牌評估諮詢公司「品牌金融」(Brand Finance) 發表的「2025 年全球無形資產價值追蹤報告」(GIFT 2025)，全球最大型公司的無形資產價值已達到 97.6 兆美元 ，較 2024 年增長了 23%，創下該機構自 1996 年開始追蹤以來的最高紀錄。其中，人工智慧龍頭輝達 (NVDA-US) 以 4.3 兆美元的價值，正式成為全球無形資產價值最高的公司。

報告指出，美國市場依然是全球無形資產的領頭羊，其無形資產占總資產的 78%，遠高於全球平均水準的 58%。在全球前十名中，美國公司便占據了 8 個席位，包括微軟 (MSFT-US)(第 2 名)、蘋果 (AAPL-US)(第 3 名)、亞馬遜 (AMZN-US)(第 4 名) 及 Alphabet(GOOGL-US)(第 5 名)，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 第 10 名，在華人企業中排名最高，其價值在一年內增長了 27%。

(來源: Brand Finance)

中國市場雖然傳統上以製造業與採礦業等有形資產為主，但近年正加速向知識驅動型經濟轉型。中國企業的無形資產占比已從 2024 年的 15% ，翻倍成長至 31%。榜單中，騰訊 (第 15 名)、貴州茅台 (第 49 名)、阿里巴巴 (第 74 名)、小米 (第 91 名)。小米集團其無形資產價值在一年內飆升 529%，達到 1400 億美元，是全球百大品牌中增長最快的企業。

所謂的「無形資產」包含企業擁有的強大品牌、專利、客戶資料庫、創新軟體及藝術權利等無法觸及的寶貴工具。來源資料強調，目前全球約有 83% 的無形資產價值並未反映在企業的資產負債表中，這反映了現代經濟結構中，品牌實力與技術研發等軟實力已成為衡量企業價值的核心指標。

排名 公司 總部所在地 行業領域 無形資產價值 / 與企業價值對比

1、輝達 (NVIDIA Corporation) 美國 半導體 42970 億美元 / 98%

2、微軟 (Microsoft) 美國 網際網路和軟體 37800 億美元 / 96%

3、蘋果 (Apple) 美國 科技和資訊技術 30760 億美元 / 97%

4、亞馬遜 (Amazon) 美國 零售和食品零售 21170 億美元 / 87%

5、Alphabet(Google 母公司) 美國 媒體 20290 億美元 / 85%

6、Meta Platforms(臉書母公司) 美國 媒體 17780 億美元 / 92%

7、博通 (Broadcom) 美國 半導體 14900 億美元 / 101%

8、沙烏地阿拉伯阿美 (Saudi Aramco) 沙烏地阿拉伯 石油和燃氣 12240 億美元 / 74%

9、特斯拉 (Tesla) 美國 汽車 9360 億美元 / 91%

10、台積電 (TSMC) 台灣 半導體 7890 億美元 / 81%

11、甲骨文 (Oracle Corporation) 美國 網際網路和軟體 7810 億美元 / 95%

12、沃爾瑪 (Walmart) 美國 零售和食品零售 7730 億美元 / 87%

13、禮來 (Eli Lilly) 美國 製藥 6680 億美元 / 95%

14、維薩 (VISA) 美國 商業服務 6640 億美元 / 100%

15、騰訊 (Tencent) 中國 媒體 5520 億美元 / 82%

16、摩根大通 (JPMorgan Chase & Co.) 美國 銀行 5320 億美元 / 57%

17、萬事達卡 (Mastercard) 美國 商業服務 5230 億美元 / 100%

18、網飛 (Netflix) 美國 媒體 4880 億美元 / 96%

19、波克夏 (Berkshire Hathaway) 美國 多樣化投資 4820 億美元 / 37%