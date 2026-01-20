鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-20 08:15

人工智慧（AI）研究公司 OpenAI 全球事務負責人 Chris Lehane 周一（20 日）表示，正按計畫推進，將在 2026 年下半年發布首款硬體裝置。

Lehane 周一在達沃斯論壇上發表上述言論，他將這款裝置列為 OpenAI 在 2026 年最值得期待的重點之一，並表示他將在今年晚些時候分享更多消息。

Lehane 並未承諾裝置會在 2026 年正式上市，但表示 OpenAI 正在「考慮 2026 年下半年推出某種產品」。

Lehane 稱，這是「最有可能的時間點」，但「具體還要看事情的進展」。

Lehane 拒絕透露任何具體細節，包括它是否會是別針式裝置、耳機，還是完全不同的形態。

自去年 5 月 OpenAI 收購前蘋果設計長 Jony Ive 創辦的公司 io 以來，OpenAI 執行長奧特曼就多次暗示未來將推出一款 AI 裝置，但始終未透露具體時間表或外觀設計。

io 也曾暗示產品將於 2026 年亮相，該公司在收購時發布的一段宣傳片中表示：「我們期待在明年與大家分享我們的成果。」

綜合多家媒體消息，OpenAI 正在開發無螢幕的小型裝置原型，可能是可穿戴裝置。上周有消息稱，OpenAI 正在打造一款旨在取代 AirPods 的特殊音頻產品，內部代號為「Sweetpea」，預計今年 9 月發布，首年產量在 4,000 萬至 5,000 萬台。

OpenAI 推出硬體裝置有望增加 OpenAI 的營收，該公司目前的收入仍高度依賴用戶訂閱。