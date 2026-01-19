鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-19 18:12

國際貨幣基金 (IMF) 周一 (19 日) 發布《世界經濟展望》更新報告，再度調高 2026 年全球經濟成長率估值至 3.3%，較去年 10 月 3.1% 上調 0.2 個百分點，2025 年增速同步調升至 3.3%，較先前高 0.1 個百分點，2027 年成長 3.2% 不變。

這一連串上調源自於企業與經濟體對美國關稅政策的逐步適應，以及 AI 投資熱潮推高資產價值、提振生產力預期。

IMF 首席經濟學家 Pierre-Olivier Gourinchas 指出，全球經濟韌性超預期，已擺脫 2025 年貿易與美國關稅混亂的影響，且發展態勢優於動盪前預判。企業調整供應鏈應對高關稅，多份貿易協定令美國實際進口稅稅率從去年 4 月預測的 25% 降至 18.5%，中國出口重心轉向非美市場，緩解了貿易壓力。

分區域來看，美國今年成長預期上調 0.3 個百分點至 2.4%，因 AI 基礎設施 (資料中心、晶片、電力設施) 大規模投資拉動，明年成長率估值則微降至 2%。

在歐洲，技術投資亦助推西班牙 2026 年成長率調高 0.3 個百分點至 2.3%，英國維持 1.3% 不變。

但 IMF 也示警稱 AI 熱潮若是過猛或加劇通膨，以及生產率提升不及預期，高估值或回調抑制需求，其他風險還包括地緣緊張、供應鏈紊亂及貿易摩擦升級。

此外，美國最高法院將裁決川普關稅合法性，若重啟新關稅將加劇政策不確定性，但報告也強調，若 AI 投資推動技術普及跟生產力兌現，將成為重要上行推力。今年全球成長率有望額外提高 0.3 個百分點，中期每年有望增加 0.1 至 0.8 個百分點，但取決於應用速度與各國技術準備度。

主要經濟體中，中國 2026 年成長率 4.5%，低於 2025 年的 5%，但因美國對中關稅一年降 10 個百分點、出口轉向東南亞及歐洲，較 10 月上調 0.3 個百分點。

至於歐元區，IMF 將 2026 年成長率估值上調 0.1 個百分點至 1.3%，成長動力來自德國公共支出，加上歐洲國防開支未來幾年落地。

日本則因新財政刺激措施而獲 IMF 小幅上調 2026 年成長預期，巴西則因應對通膨的緊縮政策，今年成長估值遭下調 0.3 個百分點至 1.6%。

全球通膨率則將持續走低，從 2025 年 4.1%、2026 年 3.8% 再到 2027 年 3.4%，Gourinchas 稱這為各國寬鬆貨幣政策留出空間，有助於支撐成長。