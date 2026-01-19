鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-19 21:50

根據《路透》引述知情人士透露，針對日本向美投資 5500 億美元框架中的首批候選名單，兩國政府已縮入多項計畫。在首批入選的清單中，最受矚目的項目之一，是由軟銀集團參與的大型資料中心基礎建設案。

日美推進5500億美元投資計畫 傳軟銀建資料中心已納入首批名單(圖:shutterstock)

這項投資計畫是日美關稅協定的一部分，旨在透過日本對美的大規模投資，換取降低日本輸美商品的關稅。

目前兩國政府正加緊磋商，目標是在日本首相高市早苗於春季訪美之前，正式敲定第一個合作項目。

對於軟銀集團參與的資料中心一案，雖然軟銀對此暫未回應，但此案的入選，凸顯了數據基礎設施在雙方經濟合作中的核心地位。除了軟銀之外，其他潛在項目的具體細節目前尚未對外披露。

在資金與執行層面，日本政府將透過日本國際協力銀行 (JBIC) 與日本貿易保險 (NEXI) 兩家國有機構，提供股權融資、貸款及貸款擔保。此外，日本大型民營銀行也已啟動相關洽談，未來有望與國有機構聯手提供融資支持。

這項合作自去年 12 月以來已召開四次磋商會議，參與方包括美國商務部、能源部，以及日本外務省、財務省與經濟產業省等關鍵部門。最終，由美國商務部長帶領的委員會將向總統川普提交推薦方案，並由川普拍板決定最終遴選項目。