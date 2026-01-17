鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-17 13:32

台積電 2025 年營收表現超乎預期，董事長魏哲家重申 AI 真實存在，並大幅上調 2024 至 2029 年的 AI 相關營收與總營收成長，在權值龍頭獲利「掛保證」帶動下，台股基金績效持續跳升，統計近一個月台股基金表現，高科技、龍頭主題表現亮眼，前十強績效 12% 以上優於大盤，再次凸顯「AI」已為投資關鍵字。

台積電上調AI財測 科技、龍頭主動基金前十強近一月績效12%起跳。(圖：shutterstock)

統計近一個月台股基金績效表現，前十名皆以科技、龍頭權值主題盤據，元大高科技基金、野村 e 科技基金、野村高科技基金績效皆有 15% 以上，接續的元大新主流基金、元大多多基金、安聯台灣科技基金、元大台灣高股息優質龍頭基金等漲幅均在 12% 以上，領先大盤的 10.6%。

法人分析，台積電 2026 展望全面上修，資本支出大增反映 AI 需求強勁，並預估未來五年 AI 相關營收複合成長約 60%，高於先前估的 45%。權王後市看好外，台股龐大的 AI 供應鏈前景也值得期待。

在台積電領頭下，市場看好 2026 年台股上市企業獲利將大增兩成，對照目前加權指數本益比約 22 倍，落在合理範圍，中長線評價仍有上修空間。

元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊表示，台灣供應鏈在全球 AI 產業具關鍵地位，主要權值股 2025 年營收改寫歷年新高，營運成長可望延續指數多頭，同步有利個股題材發揮，目前核心持股聚焦中長線營收或獲利呈成長格局，以及 2026 年產業趨勢能見度與評價面匹配的個股。

基金名 近一個月績效 (%) 元大高科技基金 16.67 野村 e 科技基金 15.68 野村高科技基金 15.46 元大新主流基金 14.82 元大多多基金 14.38 安聯台灣科技基金 14.23 安聯台灣智慧基金 13.74 凱基台灣精五門基金 13.29 元大台灣高股息優質龍頭基金 - 新台幣 A 類型不配息 13.01 凱基開創基金 12.49 資料來源: CMoney；2026/1/15。