鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-17 10:20

台積電周四 (15 日) 召開法說會，去年第四季財報超出市場預期，今年資本支出衝上 520 至 560 億美元，顯現 AI 需求強勁；台美關稅 (16 日) 拍板，稅率由現行的 20% 將至 15%；國安基金周一 (12 日) 退場，護盤長達 279 天，為史上最長護盤紀錄，以下為本周大事回顧：

台積電法說報喜、台美關稅降至15%、國安基金結束史上最長護盤，本周大事回顧。(圖：擷取自台積電官網)

〈台積電法說〉資本支出超預期、今年 2 奈米營收超越 3 奈米

‌



台積電 (2330-TW)(TSM-US) 周四 (15 日) 召開法說會，去年第四季財報超出市場預期，不僅雙率同步登頂，每股稅後純益 19.5 元也創下新高，展望今年，全年美元營收預估年增近 3 成，資本支出更衝上 520-560 億美元，跌破市場眼鏡，凸顯 AI 帶來的強勁需求。

〈關稅拍板〉台美關稅降至 15%、首獲 232 最惠待遇、「台灣模式」5000 億美元深化 AI 戰略布局

台美經貿談判迎來重大突破！行政院副院長鄭麗君與行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮於美東時間 15 日抵達華府，與美方進行第六輪實體磋商並順利達成協議並於周五 (16 日) 上午九點在美召開記者會說明。

鄭麗君首先強調四大目標皆達成，且成功爭取到兩項「最優惠待遇」：美國對台灣課徵的對等關稅將從現行的 20% 調降至 15% 且不疊加最惠國待遇 (MFN)，台灣正式取得與日本、韓國及歐盟等美國主要盟友同等的關稅地位，化解了過去台灣產業輸美稅率高於競爭國的劣勢。

國安基金史上最長「陪跑」護盤 279 天漂亮退場！獲利 65 億投報率 53% 創紀錄

國安基金周一 (12 日) 召開 2025 年第 4 季第 127 次例行會議，針對基金安定市場任務的執行情形，以及國內外政經情勢進行充分討論。會後正式宣布，國安基金自即日起停止執行安定市場任務，結束長達 279 天、寫下史上最長紀錄的護盤行動。

最強元月行情 雙利多噴漲 598 點創歷史高 周漲 1117 點

台股周五 (16 日) 在台積電 (2330-TW) 法說報喜、財測及 AI 展望佳，加上台美關稅拍板定案 15% 雙利多驅動下，早盤在台積電啟動持續創新高下，指數開高走高氣勢如虹，盤中最高一度漲 665 點，衝上 31,475 點再寫新高，除了電子權值股搶眼，受關稅壓抑的傳產工具機、ABF 載板、玻纖布齊嗨上揚，終場收漲 598.12 點或 1.94%，順利攻上 3 萬 1 千點大關，收 31408.7 點，成交量放大到 8233 億元，創史上次高。

〈廣達旺年會〉林百里：廣達克服 2025 年三大挑戰 未來三年迎 AI 爆發期

廣達 (2382-TW) 周四 (15 日) 舉辦旺年會，董事長林百里致詞時指出，2025 年面臨三大挑戰，包括關稅大戰、AI 應用大戰以及 AI 伺服器設計變更，廣達皆順利度過，並直言未來 2 至 3 年不只是 AI 成長期，更是 AI 爆發期。

廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令則指出，針對 2025 年營運表現，笑說「很好的一年」，同時，他也強調 AI 沒有所謂的泡沫。

〈台塑四寶業績〉2025 年合虧 10 億元 台塑虧百億元 台塑化、南亞每股分別賺 1.04 及 0.57 元

台塑 (1301-TW) 集團四大公司周一 (12 日) 公布去 (2025) 年度財報，集團合計 2025 年稅後淨損 10.94 億元，其中受惠 AI 建置、電子材料產品需求大增，推升南亞 (1303-TW) 獲利關鍵，全年 EPS 為 0.57 元、台塑化 (6505-TW) 因煉油事業年增、每股 EPS 為 1.04 元成為四寶獲利王；台塑及台化 (1326-TW) 則因油價疲軟、石化產品需求萎縮，每股分別淨損 1.58 元及 0.94 元。

矽品再度出手！28 億元買下聯合再生竹南廠 聯合再生處分利益估 21 億元

技嘉董座葉培城：輝達新一代伺服器不只三大代工 破除 ODM 獨拿傳言