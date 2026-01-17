鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-17 18:20

南韓產業通商資源部長官呂翰九週六（17 日）表示，美國宣布對部分先進運算晶片課徵 25% 關稅，短期內對南韓晶片產業的實質影響仍屬有限，但後續發展仍需審慎觀察。

美國對AI晶片課徵25%關稅 南韓官員：短期衝擊有限但仍存變數。（圖：Shutterstock）

根據《路透》報導，呂翰九指出，目前美國公布的第一波關稅措施，主要針對輝達 (NVDA-US) 與超微半導體 (AMD-US) 等企業生產的高階 AI 晶片，尚未涵蓋南韓企業主要出口至美國市場的記憶體晶片，因此短期衝擊相對可控。

不過，他也提醒，現在「還不到可以放心的時候」。呂翰九指出，第二階段關稅何時以及如何擴大仍存在不確定性。

美國總統川普於週三（14 日）簽署公告，以國家安全為由，正式對部分 AI 晶片加徵 25% 關稅，涵蓋輝達的 H200 AI 處理器，以及超微半導體的 MI325X 晶片。

白宮表示，此次美國關稅措施將採取有針對性地徵收，不適用於進口至美國資料中心的晶片及其衍生設備，也不涵蓋新創公司、非資料中心的消費性應用、民用工業用途，以及美國公共部門相關應用。

然而，根據美方公布的事實說明文件，美國未來仍可能對半導體及其衍生晶片產品課徵更廣泛的關稅，以進一步刺激美國本土晶片製造能力。

《彭博》報導指出，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）於週五（16 日）警告，若南韓晶片製造商與台灣企業未承諾在美國投資、擴大在地生產，最高恐面臨達 100% 的懲罰性關稅。

此次關稅公告，是美國政府依據《1962 年貿易擴張法》第 232 條款，歷經九個月調查後的政策行動，課稅對象包括符合特定效能門檻的高階半導體晶片，以及內含此類晶片的相關裝置。