標普500大漲39%後還有便宜股？晨星點名這「 10檔」五星評等被低估美股

鉅亨網編譯莊閔棻
儘管標普 500 指數自 4 月以來強勢上漲約 39%，市場整體評價看似偏高，但投資研究機構晨星（Morningstar）指出，仍有部分股票被投資人明顯低估，存在具吸引力的進場機會。
根據《Business Insider》報導，晨星近日公布一份由分析師精選的「33 檔便宜股」名單，認為這些股票在目前市場環境下，值得投資人關注與布局。
晨星投資專家 Susan Dziubinski 在報告中指出，被低估股票指的是「股價低於其內在價值」的公司。
晨星的評估方式，並非單純比較股價高低，而是將其自行計算的「合理價值估算」，再納入不確定性風險調整後，形成最終的晨星股票評級。
該機構表示，五星評等代表的意涵是：「我們認為，在未來數年期間，股價超越風險調整後合理報酬的可能性相當高。」
晨星指出：「我們的分析顯示，目前的市場價格反映出過度悲觀的預期，這不僅限制了下行風險，也最大化了上行潛力。」
《Business Insider》則在本次名單中特別篩選出 10 檔同時在美國交易、且獲得晨星五星評等的股票。
2018 年的一項分析顯示，晨星五星股票的表現遠超評級較低的股票。
該機構指出，五星評等的意義在於，「我們認為，在多年的時間尺度下，股價超過風險調整後合理報酬的機率極高。我們的分析顯示，目前的市場價格反映的是過度悲觀的前景預期，這將限制下檔風險，並最大化上檔潛力。」
報告中也納入晨星為各檔股票計算的「股價對合理價值比」。該比值為 1 代表股價落在合理估值水準；依晨星的標準，數值愈低於 1，則表示該股票愈顯便宜、被低估程度愈高。
被低估的美股名單一覽
以下為晨星分析師、《Business Insider》挑出，值得考慮的 10 檔便宜股：
1. 康卡斯特 (CMCSA-US)
股價對合理價值比：0.68
2. Bath & Body Works 公司 (BBWI-US)
股價對合理價值比：0.42
3. Under Armour (UA-US)
股價對合理價值比：0.40
4. 金寶湯 (CPB-US)
股價對合理價值比：0.44
5. 卡夫亨氏 (KHC-US)
股價對合理價值比：0.46
6. 億滋國際 (MDLZ-US)
股價對合理價值比：0.75
7. Broadridge 財務解決方案 (BR-US)
股價對合理價值比：0.77
8. 車美仕 (KMX-US)
股價對合理價值比：0.46
9. Americold Realty Trust Inc(COLD-US)
股價對合理價值比：0.51
10. Healthpeak Properties (DOC-US)
股價對合理價值比：0.61
