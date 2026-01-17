鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-17 15:40

AI真的會導致失業？輝達黃仁勳：人們搞錯「任務」與「目的」了！(圖：REUTERS/TPG)

根據《Business Insider》報導，黃仁勳近日在《No Priors》Podcast 節目中指出，外界對大規模失業的恐懼，往往混淆了工作中所包含的「任務」與職位更宏觀的「目的」。

‌



在他看來，AI 只會改變任務的執行方式，但工作的核心目的依然不變。這代表，AI 很可能不會摧毀工作，反而可能提升對那些為工作成果負責的人才需求。

黃仁勳的論點相當直白：多數工作都包含可重複、能被科技「壓縮」的任務，同時也擁有一個仍需由人類主導的更高層次目的。他並以放射科為例，說明了這一點。

多年前，「AI 教父」辛頓（Geoffrey Hinton ）曾預測，AI 將大量取代放射科醫師，甚至建議學生避開這個領域。

然而，結果恰恰相反。儘管 AI 已能自動化許多影像判讀工作，但如今放射科醫生的數量比辛頓在 2016 年做出預測時還要多。

根據 2025 年一篇分析放射科需求的部落格文章，美國診斷放射科住院醫師名額在 2025 年創下新高，達 1,208 個，較 2024 年增加 4%，同時職缺率也來到歷史高點。

此外，在 2025 年，放射科成為全美薪資第二高的醫療專科，平均年收入約 52 萬美元，較 2015 年（亦即辛頓發表預測的前一年）放射科醫師的平均薪資高出超過 48%。

黃仁勳認為，造成這一趨勢的問題在於對「工作目的」的誤解。放射科醫師的職責不只是「判讀影像」，那只是任務，那只是已被 AI 自動化的任務之一。

而放射科醫師真正的核心價值，在於診斷疾病、引導治療方向，並透過研究支援這些醫療決策。

當 AI 協助臨床醫師以更高的信心評估更多影像時，醫院便能服務更多病患、創造更高營收，也因此有正當理由聘僱更多專業醫師。

當 AI 協助醫師更快速、準確地分析大量影像，醫院就能服務更多病患、創造更高收入，也因此更有理由聘僱更多專業醫師，而非裁員。

「打字」真的算是一份工作嗎？

這套「任務與目的」的邏輯，同樣適用於其他產業。

黃仁勳坦言，他一天中有大量時間都在打字，但打字只是任務，而不是他身為執行長的工作本質。

他表示，能用 AI 自動化部分書寫工作，反而讓他更有效率，也能承擔更多事情。

黃仁勳說：「有人能用 AI 自動化我大量的打字工作，這一點我非常感激，也確實幫了大忙。」

他強調：「這並沒有真的讓我變得比較不忙；在很多情況下，我反而變得更忙，因為我能夠完成更多工作。」

程式設計、法律與餐廳服務業

在知識型工作中，這種轉變尤其明顯。AI 工具已能加速撰寫文件、摘要內容與生成程式碼，但黃仁勳認為，這並不會降低對專業人才的需求。

以軟體工程為例，AI 可以縮短寫程式的時間，卻提高了對「解決問題、發現值得解決的新問題」這一核心目的的需求。

黃仁勳指出，即使輝達內部已廣泛使用 AI 程式開發工具如 Cursor，公司仍持續積極招募工程師，因為生產力提升後，企業能嘗試更多創意與專案，進而創造更多營收，並有更多資金用於招募新員工

法律工作也是他提出的另一個例子。閱讀與撰寫合約只是任務，律師真正的工作目的在於保護客戶權益並解決爭議。

AI 雖然能加速大量文件處理的工作，但這個角色的核心價值仍建立在判斷力、策略思維與責任承擔之上，而這些都需要經驗豐富、值得信賴的人類律師來完成。

甚至在餐廳裡，服務生的任務是點餐，但他們工作的目的，是確保顧客有愉快的用餐體驗。

黃仁勳表示，即使 AI 協助點餐或送餐，服務人員的角色仍會隨之調整，而非消失。

不是消失，而是重新設計工作

黃仁勳並不否認 AI 會帶來衝擊，但他認為，從目前跡象來看，與其說是全面失業，更像是工作型態的重塑。