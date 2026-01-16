台積電掛保證「AI真實存在」 AI新經濟主題ETF表態跟漲
鉅亨網記者陳于晴 台北
台積電 (2330-TW) 最新法說不負重望「含金量」十足，為市場送上資本支出、營收預估上調，以及配息成長大禮，董事長魏哲家並重申 「AI 真實存在」，法說會後首個交易日，台積電大漲近 3%，積極參與 AI 投資的主動式 ETF 跟進大漲，其中，主動元大 AI 新經濟 (00990A-TW) 上漲逾 2%，其他創新主題式 ETF 漲幅亦有 1% 以上。
台積電對於 AI 發展展現強大信心，較前次法說會大幅上調資本支出，以及 2024 至 2029 年的 AI 相關營收與總營收複合成長率，再為市場消除疑慮雜音，16 日台積電法說會後首個交易日，高度聚焦 AI 新經濟的 00990A 漲幅 2.18% 領銜，主動群益科技創新、主動統一全球創新分別上漲 1.77%、1.74%，表現均在台股 ETF 之上。
法人認為，台積電全面上調 2026 展望，重點在於產能真的跟不上 AI 客戶需求，只能非常努力縮小供需缺口，可以看出真正大的 AI 趨勢還在後面，投資瞄準 AI 賽道已成主流。
00990A 為國內首檔聚焦 AI 主動式 ETF，掛牌以來受惠 AI 強勁表現，投資人數也從 2.6 萬成長至 6.3 萬，顯見投資人積極投入 AI 領域進行布局。
主動元大 AI 新經濟 ETF 研究團隊認為，現階段能在 AI 競賽脫穎而出的領導企業，將進入擴大實質獲利階段，除了 AI 基礎建設呈現高速成長，且仍在發展初期，未來還有下一階段的技術應用將接續發展，包括軟體服務、醫療、消費、公用事業甚至國防科技等領域，都將因 AI 賦能而創造全新經濟動能，極具投資價值。
|台積電超強法說會後 主動式 ETF 漲幅前十
|ETF 名稱
|1/16 單日漲幅 (%)
|主動元大 AI 新經濟 (00990A)
|2.18
|主動群益科技創新 (00992A)
|1.77
|主動統一全球創新 (00988A)
|1.74
|主動復華未來 50(00991A)
|1.38
|主動安聯台灣高息 (00984A)
|1.35
|主動野村台灣 50(00985A)
|0.97
|主動野村臺灣優選 (00980A)
|0.77
|主動第一金台股優 (00994A)
|0.69
|主動台新龍頭成長 (00986A)
|0.68
|主動統一台股增長 (00981A)
|0.59
|資料來源：CMoney。
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
