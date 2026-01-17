Jefferies調升輝達目標價 仍有47%上漲空間

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-17 12:00

據《CNBC》報導，華爾街投行 Jefferies 在周四 (15 日) 的研究報告中重申對輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 股票的買進評級，並將目標價由 250 美元上調至 275 美元。

華爾街投行Jefferies調升輝達股票目標價(圖：Shutterstock)

輝達股價周五收盤下跌 0.47%，至每股 186.10 美元。

過去 12 個月，輝達股價已上漲近 40%。Jefferies 分析師 Blayne Curtis 最新調整後的目標價，意味著該股自目前水準仍有約 47% 的上漲空間。

Curtis 看好輝達的 Blackwell 晶片與 Rubin 平台，認為這兩項產品將成為公司未來的重要成長動能。

他寫道，「產業調查顯示，隨著 Blackwell 產能量產進度加快，業績持續優於預期，股價仍有進一步上行空間。而隨著 Rubin 平台的推進，系統銷售將增加，進一步擴大輝達的競爭護城河。」