Jefferies調升輝達目標價 仍有47%上漲空間
鉅亨網編譯陳又嘉
據《CNBC》報導，華爾街投行 Jefferies 在周四 (15 日) 的研究報告中重申對輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 股票的買進評級，並將目標價由 250 美元上調至 275 美元。
輝達股價周五收盤下跌 0.47%，至每股 186.10 美元。
過去 12 個月，輝達股價已上漲近 40%。Jefferies 分析師 Blayne Curtis 最新調整後的目標價，意味著該股自目前水準仍有約 47% 的上漲空間。
Curtis 看好輝達的 Blackwell 晶片與 Rubin 平台，認為這兩項產品將成為公司未來的重要成長動能。
他寫道，「產業調查顯示，隨著 Blackwell 產能量產進度加快，業績持續優於預期，股價仍有進一步上行空間。而隨著 Rubin 平台的推進，系統銷售將增加，進一步擴大輝達的競爭護城河。」
在基本情境下，Curtis 預期輝達將持續穩坐資料中心加速運算解決方案的主導供應商地位，同時其遊戲業務的整體潛在市場 (TAM) 也將以雙位數的年複合成長率 (CAGR) 擴張。
