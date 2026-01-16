〈關稅拍板〉賴清德：已達成四大談判目標、籲朝野支持後續協議

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-16 16:35

經過 9 個月談判，台美對等關稅拍板定案調降至 15% 不疊加，賴清德總統今 (16) 日表示，此次談判，我方承諾協助台企出資投資美國共 2,500 億美元，並達成「四大目標」，包括關稅 15% 不疊加、全球第二個得到 232 條款豁免的國家等，未來美、台經貿將更加緊密合作，雙方經濟將可互惠發展，更有更利於台灣產業布局全球。

關稅15%未疊加 賴清德：已達成四大談判目標、籲朝野支持後續協議。(圖:總統府提供)

賴清德今日赴台中出席「2026 台中百工百業博覽會開幕典禮」會前受訪時表示，台美對等關稅底定，上午行政院院長卓榮泰已對國人作相關報告，他補充這次關稅談妥共得到四個目標，除了我方政府承諾協助台企出資，投資美國 2,500 億美元，政府也將運用信用保證，授信台灣金融機構赴美投資額度 2,500 億美元。

‌



賴清德指出，四大目標中，首先包括對台美間對等關稅降為 15% 同時不疊加，此件是美國主要貿易逆差國家，如日、韓、歐盟相同待遇，過去日韓對美簽訂自由貿易或類自由貿易協定，日韓商品銷往美國相對台灣出口是有競爭優勢，但現今大家都拉平，反倒提供台灣傳產銷售往美國是很好的機會。

第二：美國在 232 條款半導體關稅部分， 我國是全球第一個爭取到美國同意 ，後續赴美企業可在一定額度內免稅國家，在額度外可得到最優惠國稅率 ，其他適用 232 條款包括台灣的木材、汽車零組件及太空零件出口也可獲最優惠稅率。

第三：台灣模式得到美國支持進軍當地供應鏈，後續美國會協助台灣在土地取得、水電、基礎設施上，協助台灣赴美投資企業並形成群聚，後續有利於台企在研發設計、廣大市場上合作，讓台灣產業融入美國經濟結構中。

第四：促成台美高科技領域相互投資，確立台美全球 AI 供應鏈戰略夥伴關係，不僅僅是台灣投資美國，美國也同意他們國家隊投資台灣產業，投資對象有半導體、AI、國防產業、安控、次世代通訊產業及生物醫療產業。

賴清德強調，四大目標達成，也意即美國未來會與台灣經貿會更緊密合作，台灣和美國經濟可互惠發展，有更利於台灣產業布局全世界。他也感謝行政院副院長鄭麗君率領團隊多次赴美談判，在談判時能和美國爭取最有利的條件。