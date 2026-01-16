鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-16 20:23

總統賴清德今 (16) 日赴台中參加「百工百業博覽會」，針對台美關稅底定調降為 15% 及免疊加、232 條款取得最優惠待遇等協議簽署。賴清德表示，將為半導體等產業創造更有利的全球布局條件，許多產品銷美關稅已與日韓、歐盟齊平，未來商品銷往美國，特別是台中工具機或手工具產品，將取得相對有利的局面。

賴清德指出，台灣去 (2025) 年經濟成長率達 7.37%，表現亮眼，政府將持續透過金融支持、穩定就業、拓展國際市場、人才培育及協助數位與 AI 轉型、淨零轉型等政策，協助百萬家中小微企業提升競爭力。

‌



賴清德表示，此次台美關稅談判取得調降，除了高科技業外，中小企業特別是隱形冠軍亦貢獻良多，目前全台約有 160 至 170 萬家中小微企業受關稅影響，期許中央與地方攜手協助其克服各項挑戰。

賴清德也說，為因應對等關稅，行政院編列 930 億元預算協助受影響企業，涵蓋金融支持、穩定就業等各面向，另每年持續編列逾百億元，推動中小企業數位轉型與 AI 導入，提升競爭力，「AI 新十大建設」中亦以協助百萬家企業應用 AI 為目標，並同步推動中小微企業因應淨零轉型挑戰。

賴清德表示，下一個階段他將與行政院長卓榮泰率領的團隊到各地進一步聽取各行各業的困難，對症下藥，讓受影響的中小微企業能夠更具競爭力。

賴清德也提到，美國近期公布的「國家安全戰略報告」中，從報告可清楚看出四項重點方向：第一，美國將本土安全列為優先；第二，戰略重心由歐洲移往印太地區及維護區域的和平穩定；第三，集體防禦要個別分擔，包括美、台、日、韓、菲律賓及澳洲等印太國家都共同承擔責任，