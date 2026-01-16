鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-16 14:18

台美對等關稅15%不疊加！工具機族群雨過天晴 股價齊漲慶賀。(鉅亨網資料照)

行政院經貿談判辦公室指出，本次總結會議達成多項指標性目標，對台灣機械設備及手工具業者而言，最關鍵的在於關稅結構的優化。對等關稅降至 15% 且不疊加，代表未來台灣產品出口美國僅需支付 15% 關稅，不再像過往須額外加計 MFN 稅率。這使台灣與日本、韓國及歐盟站在相同的競爭立足點。

‌



此外，半導體及其衍生品正式納入 232 條款豁免圈，工具機業者擔憂的鋼鋁衍生品懲罰性關稅風險大幅降低。展望未來，台美雙方將擴大供應鏈投資合作，有利於台灣智慧機械導入美國自動化生產線。

根據工具機暨零組件公會數據，在此之前，台灣業者面臨極大的稅賦壓力。以綜合加工機為例，除 20% 的暫定對等關稅外，還需疊加 3.3% 至 4.2% 的原稅率，總稅負逼近 25%。

工具機廠業者表示，「過去我們在美國市場與日韓對手競爭時，光是關稅就先輸掉 5% 到 10% 的價差，如今關稅定錨在 15%，不僅報價競爭力提升，原本因不確定性而觀望的訂單也可望開始回流。」

受此消息激勵，工具機指標股上銀今天領銜走高，終場收漲 3.05%，以 219.5 元作收，創波段新高，本周累計漲幅達 11.42%。東台量價齊揚，終場大漲 4.52%，收在 35.85 元，創 3 個半月新高。