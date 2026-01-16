台美對等關稅15%不疊加！工具機族群雨過天晴 股價齊漲慶賀
鉅亨網記者陳于晴 台北
攸關台灣傳統產業出口命脈的台美關稅談判圓滿落幕，行政院今 (16) 日正式宣布，台美雙方已就對等關稅達成共識，稅率將由現行的 20% 調降至 15%，且確認不疊加最惠國待遇 (MFN) 稅率。此重大利多消息激勵工具機族群，上銀 (2049-TW) 盤中大漲近 4%，恩德 (1528-TW)、協易機 (4533-TW) 直奔漲停，東台 (4526-TW)、程泰 (1583-TW)、大銀微系統 (4576-TW)、高鋒 (4510-TW) 等漲勢都相當強勁。
行政院經貿談判辦公室指出，本次總結會議達成多項指標性目標，對台灣機械設備及手工具業者而言，最關鍵的在於關稅結構的優化。對等關稅降至 15% 且不疊加，代表未來台灣產品出口美國僅需支付 15% 關稅，不再像過往須額外加計 MFN 稅率。這使台灣與日本、韓國及歐盟站在相同的競爭立足點。
此外，半導體及其衍生品正式納入 232 條款豁免圈，工具機業者擔憂的鋼鋁衍生品懲罰性關稅風險大幅降低。展望未來，台美雙方將擴大供應鏈投資合作，有利於台灣智慧機械導入美國自動化生產線。
根據工具機暨零組件公會數據，在此之前，台灣業者面臨極大的稅賦壓力。以綜合加工機為例，除 20% 的暫定對等關稅外，還需疊加 3.3% 至 4.2% 的原稅率，總稅負逼近 25%。
工具機廠業者表示，「過去我們在美國市場與日韓對手競爭時，光是關稅就先輸掉 5% 到 10% 的價差，如今關稅定錨在 15%，不僅報價競爭力提升，原本因不確定性而觀望的訂單也可望開始回流。」
受此消息激勵，工具機指標股上銀今天領銜走高，終場收漲 3.05%，以 219.5 元作收，創波段新高，本周累計漲幅達 11.42%。東台量價齊揚，終場大漲 4.52%，收在 35.85 元，創 3 個半月新高。
法人分析，隨著關稅迷霧散去，加上台美簽署投資 MOU，台灣工具機族群有望在 2026 年迎來轉單效應。隨著關稅細節落實，業者接下來將關注美國市場對智慧自動化設備的需求釋放，以及日元、韓元兌美元的匯率走勢是否會影響台灣產品的價格競爭優勢。
