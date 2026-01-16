search icon



台美對等關稅15%不疊加！工具機族群雨過天晴 股價齊漲慶賀

鉅亨網記者陳于晴 台北

攸關台灣傳統產業出口命脈的台美關稅談判圓滿落幕，行政院今 (16) 日正式宣布，台美雙方已就對等關稅達成共識，稅率將由現行的 20% 調降至 15%，且確認不疊加最惠國待遇 (MFN) 稅率。此重大利多消息激勵工具機族群，上銀 (2049-TW) 盤中大漲近 4%，恩德 (1528-TW)、協易機 (4533-TW) 直奔漲停，東台 (4526-TW)、程泰 (1583-TW)、大銀微系統 (4576-TW)、高鋒 (4510-TW) 等漲勢都相當強勁。

cover image of news article
台美對等關稅15%不疊加！工具機族群雨過天晴 股價齊漲慶賀。(鉅亨網資料照)

行政院經貿談判辦公室指出，本次總結會議達成多項指標性目標，對台灣機械設備及手工具業者而言，最關鍵的在於關稅結構的優化。對等關稅降至 15% 且不疊加，代表未來台灣產品出口美國僅需支付 15% 關稅，不再像過往須額外加計 MFN 稅率。這使台灣與日本、韓國及歐盟站在相同的競爭立足點。


此外，半導體及其衍生品正式納入 232 條款豁免圈，工具機業者擔憂的鋼鋁衍生品懲罰性關稅風險大幅降低。展望未來，台美雙方將擴大供應鏈投資合作，有利於台灣智慧機械導入美國自動化生產線。

根據工具機暨零組件公會數據，在此之前，台灣業者面臨極大的稅賦壓力。以綜合加工機為例，除 20% 的暫定對等關稅外，還需疊加 3.3% 至 4.2% 的原稅率，總稅負逼近 25%。

工具機廠業者表示，「過去我們在美國市場與日韓對手競爭時，光是關稅就先輸掉 5% 到 10% 的價差，如今關稅定錨在 15%，不僅報價競爭力提升，原本因不確定性而觀望的訂單也可望開始回流。」

受此消息激勵，工具機指標股上銀今天領銜走高，終場收漲 3.05%，以 219.5 元作收，創波段新高，本周累計漲幅達 11.42%。東台量價齊揚，終場大漲 4.52%，收在 35.85 元，創 3 個半月新高。

法人分析，隨著關稅迷霧散去，加上台美簽署投資 MOU，台灣工具機族群有望在 2026 年迎來轉單效應。隨著關稅細節落實，業者接下來將關注美國市場對智慧自動化設備的需求釋放，以及日元韓元兌美元的匯率走勢是否會影響台灣產品的價格競爭優勢。


文章標籤

台股工具機對等關稅台美關稅

上銀219.5+3.05%
恩德28.35+9.88%
協易機30.35+9.96%
東台35.85+4.52%
程泰48.7+4.62%
大銀微系統126+3.70%
高鋒49.15+6.62%
日元/美元0.0063+0.00%
韓元/美元0.0007+0.00%
美元/台幣31.569-0.08%

