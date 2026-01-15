台鐵力拚年營收超過50億元 北車招商條件公開、權利金首度採「累退制」

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-15 19:28

每日日均人流量超過 60 萬人，五鐵共構的台鐵台北車站今 (15) 日舉辦「北車大樓 G+2、G+1、U-1 層增建、改建、修建及營運移轉案」招商案，舊有合約由微風集團承標，至今已滿 20 年，今日起至今年 3 月 30 日止公告招商，此次權利金將首度採用「累退制」，希望招商後北車年營業額可突破 50 億元。

台鐵公司總經理馮輝昇(中)。(圖:台鐵公司提供)

據了解，此次北車招商案新標案契約期間為 15 年，得優先續約 8 年，此次裝修的投資金額規定不低於 7.65 億元，台鐵希望邀集民間業者共同以包含「意象再造、魅力美食、國際觀光及 AI 智慧」等發展主軸，打造煥然一新的台北車站，開啟城市印象新篇章，共創商機與佳績。

據台鐵公告的招商規則中顯示，此次招標在商場營運權利金上將有別以往採累退制。台鐵總經理馮輝昇解釋，主要是想鼓勵得標廠商可更專注在經營獲利上，也首次推出具備誘因制度的累退制度，若經營得好獲利越多，廠商能分得的利潤就會越高。

馮輝昇表示，據過往經驗北車商場的營業額，從每年年均 8 億元，近年也成長至去年 30 億元，估全新制度登場後將能達到 40 億元左右，希望目標年業績超過 50 億元。未來希望拓展獲利經驗到其他車站。

台鐵表示，北車商場自 2005 年依促進民間參與公共建設法規定，由微風場站得標，自 2006 年起辦理整建後營運。此次招商計畫以「意象再造、魅力美食、魅力購物、國際友善、國際觀光、公益空間、安全環境及 AI 智慧」為 8 大發展主軸，以車站長期發展為願景，除意象煥然一新，更期待定位結合中英日韓等多語指標、國際化服務體驗。

因未來台北車站鄰近還有雙子星等大型商場即將進駐，是否會衝擊北車商場，馮輝昇表示，雙子星對標的主要是 101，將以精品相關的，與北車會有所區隔，且北車周邊的各項開發案與都更案台鐵都是大地主，未來也都會參與其中，也會透過全面性的規劃與整合創造共贏，並期盼國內外廠商都能來參與這次的招商。