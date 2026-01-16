鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-16 12:40

台美對等關稅談判今 (16) 日傳來好消息，行政院宣布美方將提供我國半導體 232 條款關稅豁免，並確立 15% 關稅待遇不疊加。工商協進會對此表達肯定，也強調在當前複雜的國際貿易情勢下，談判能爭取到比照日、韓及歐盟等之稅率待遇，獲得明確且不疊加，對於穩固我國高科技及資通訊產業的全球競爭力具有關鍵意義。

台美關稅15%定案，工商協進會:穩固科技業競爭力、籲強化台灣投資誘因。(工商協進會理事長吳東亮，鉅亨網資料照)

對於目前各界關注之投資承諾部分，工商協進會建議，應區分企業投資與政府保證兩部分審慎處理。包括就 2,500 億美元之企業投資部分，因涉及整體產業供應鏈的長遠布局，本會建請政府在推動海外合作的同時，必須同步強化「投資台灣」的政策誘因，確保核心技術與研發動能根留台灣，避免產業空洞化疑慮。

另有關 2,500 億美元之政府信用保證部分，工商協進會也呼籲政府，應儘速與金融體系協商，對專案信用保證之授信標準建立透明機制，以落實對產業海外佈局的實質支持，協助企業降低跨國營運風險。

除了關稅待遇外，工商協進會指出，企業界期盼政府併同加速推動與美國間的跨境營運配套，包括儘速完成「台美避免雙重課稅協定」(ADTA) 之實質進程，並爭取美方放寬我國專業技術人才派駐之簽證便利，方能有效減輕企業在美經商的稅賦壓力與管理成本。