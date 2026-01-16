鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-16 14:16

經濟部今 (16) 日主動發文強調，台美雙方透過協商達成重大進展，不僅讓台灣對等關稅調降至 15% 且不疊加最惠國待遇（MFN），更在半導體及相關衍生品方面取得 232 關稅的最惠待遇。這項成果確保台灣產品未來出口美國的關稅環境將與日本、韓國等競爭對手一致，甚至更具優勢，為台灣傳統產業在美國市場創造有利的競爭立基。

長期以來，日本與韓國因與美國簽署貿易協定，多數工業產品出口美國享有優惠，導致台灣產品的市占率面臨挑戰。以工具機產業為例，過去台灣的最惠國待遇稅率為 4%，高於日本的 2.4% 與韓國的 0%，但在雙方達成共識後，對美出口關稅同為 15%，讓台灣企業得以在公平的起跑點競爭，預期將帶動工具機出口金額提升。此外，汽車零組件同樣獲得 232 關稅最惠待遇，有助於台灣廠商穩固市占率並提升價格競爭力。

在科技產業方面，台灣成為全球首個爭取到半導體及衍生品最惠待遇的國家，有效化解美國關稅政策帶來的不確定性。美方承諾對台灣企業赴美設廠所需的設備與原物料給予關稅豁免，這將顯著降低在地化生產成本。經濟部指出，政府正推動「台灣模式」協助高科技產業布局，這並非產業移轉，而是供應鏈的延伸與擴展，旨在深化台美 AI 戰略夥伴關係。