十年最低！陸汽車業2025年利潤率降至4.1% 專家：「增量不增利」困局考驗車廠轉型韌性

根據中國國家統計局周二 (27 日) 發布的數據，2025 年中國汽車業呈現「規模擴張、利潤收縮」的顯著矛盾。全年產量年增 10% 至 3478 萬輛，營收突破 11.18 兆元(人民幣，下同)，年增 7.1%，但利潤率僅微增 0.6% 至 4610 億元，利潤率驟降至 4.1%，創十年新低，遠低於製造業 5% 的平均水準。

中國《財經雜誌》報導，低利潤率的背後是多重壓力疊加。價格戰導致整車售價持續下探，吞噬銷售成長紅利，加上上游原物料成本上漲 8.1%，進一步擠壓獲利空間。更關鍵的是，由於車商正處於高強度投入期，研發支出與海外工廠建設推高固定成本，技術迭代的代價直接反映在財報數字上。

全球視野下，中外車廠策略分化加劇產業困境。海外巨頭普遍採取「保利潤」策略，但收效甚微。賓士、本田利潤腰斬，日產預估虧損 2750 億日元，BMW 陷入「增銷不增利」怪圈。

反觀中國車廠，雖憑藉規模優勢佔據市場主導，但 4.1% 的利潤率意味著抗風險能力薄弱。海外建廠與技術投入雖築起護城河，卻透支了當期收益，供應鏈議價權尚未完全轉化為經濟效益。