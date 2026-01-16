鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-16 10:40

中國人民銀行 (央行) 周四 (15 日) 宣布推出一攬子增量貨幣政策，通過「降成本」與「加額度」相結合的方式，精準引導金融資源流向科技創新、民營小微及綠色發展等重點領域。此舉是 2026 年貨幣政策「適度寬鬆」的進一步體現，旨在為中國經濟高質量發展提供更有力的金融支撐。

中國央行自下周一 (19 日) 起下調再貸款、再貼現利率 0.25 個百分點，此舉旨在降低銀行從央行獲取資金的成本，激勵其以更低利率向小微企業、科技創新、綠色轉型等領域提供信貸支持，從而降低實體經濟綜合融資成本。

調整後，支農支小再貸款的 3 個月期利率為 0.95%，6 個月期為 1.15%，1 年期為 1.25%，再貼現利率則降至 1.5%，抵押補充貸款利率 (PSL) 為 1.75%，專項結構性貨幣政策工具利率為 1.25%。

除降息外，中國央行同步對多項結構性工具進行「加量、擴圍」，具體舉措包括：

加大對民企與三農支持：增加支農支小再貸款額度 5000 億元 (人民幣，下同)，並與再貼現額度打通使用。在支農支小再貸款下單設 1 兆人民幣的「民營企業再貸款」，利率、期限等與支農支小再貸款保持一致。

支持科技創新與技改：自 2026 年起，將研發投入較高的民營中小企業納入支持範圍，並增加科技創新和技術改造再貸款額度 4000 億元，總額度提升至 1.2 兆元。合併「民營企業債券融資支持工具」與「科技創新債券風險分擔工具」，設立總額 2000 億元的「科技創新與民營企業債券風險分擔工具」。

綠色金融：碳減排支持工具支持範圍擴大至節能改造、綠色升級等領域，全年操作量不超過 8000 億元。

消費與養老：服務消費與退休再貸款支持範圍將適時納入健康產業。

此外，為支持商辦房地產市場去庫存，中國央行與國家金融監管總局宣布，將商業用房購房貸款最低首付比例統一下調至 30%。此舉旨在降低購房門檻，釋放合理住房需求，緩解部分城市商辦物業的庫存壓力。

市場機構普遍認為，此次政策組合拳通過「降成本」和「增額度」，為銀行體系提供了明確的激勵和更充裕的低成本資金，將引導信貸資源更精準地流向政策重點支持領域，同時避免「大水漫灌」。

專家認為，此次政策組合拳將對市場帶來以下三大預期影響：

降低融資成本：銀行信貸成本下行，有望帶動貸款基礎利率 (LPR) 和實質貸款利率進一步下降，減輕企業和居民利息負擔。

優化信貸結構：民營企業、科技創新、綠色發展及消費養老等領域的信貸占比將明顯上升。

穩定市場預期：政策信號有助於提振市場信心，穩定宏觀經濟大盤。