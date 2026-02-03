鉅亨網新聞中心 2026-02-03 14:09

2026 年開年，中國新能源汽車市場交出一份高度分化的 1 月成績單。在購置稅政策調整與市場競爭白熱化的雙重影響下，傳統龍頭銷量下滑，新勢力陣營重新洗牌，華為系與小米汽車則逆勢走強，顯示產業結構正在加速重塑。1 月銷量數據，不僅反映短期景氣波動，也逐漸勾勒出不同車企未來生存與發展的分水嶺。

從整體表現來看，市場呈現明顯「冷熱交織」。曾經長期佔據市場統治地位的領軍者比亞迪，在 1 月遭遇了罕見的銷售挑戰，單月銷量 21.01 萬輛，年減超過三成，環比更是驚人地「腰斬」。這反映出政策紅利消退後的市場震盪。

隨著購置稅免徵額度調整為減半徵收，過去那種依靠政策驅動、需求集中釋放的成長模式已面臨天花板。消費者對於電動車的熱情正回歸理性，車企若無法提供超越稅務補貼的真實價值，銷售壓力將成為常態。

與此同時，傳統的「蔚小理」陣營正經歷痛苦的調整期。理想汽車交付量季減近四成，小鵬與蔚來同樣面臨顯著的環比跌幅。過去理想汽車憑藉「彩色電視、冰箱、大沙發」等配置精準切中家庭需求，引領了一波消費潮流。

然而進入 2026 年，這些配置已成為產業標準，不再具備護城河優勢。當智慧科技的迭代速度放緩，原有的舒適化定位若未能及時轉化為更深層次的技術體驗突破，市場佔有率便會迅速被後來者蠶食。

理想汽車近期啟動的研發體系重組，試圖將自動駕駛與軟體部門深度融合，正是其在「功能驅動」失效後，向「系統驅動」轉型的求生之舉。

然而，在市場普遍陷入低迷之際，以華為系與小米為代表的「科技系」車企卻異軍突起。華為鴻蒙智行 1 月交付量突破 5.7 萬輛，展現出「五界」協同效應的強大威力。與賽力斯、奇瑞等車廠的深度合作，證明了華為在軟硬體生態整合上的話語權已轉化為實質的銷售動能。

而小米汽車更以黑馬之姿，1 月交付量超過 3.9 萬輛，首次奪得新勢力月度銷冠。小米的成功，標誌著車市競爭維度已發生根本性躍遷：這不再僅僅是單一產品的比拼，而是人、車、家全場景生態系統的總決戰。

未來的生死密碼隱藏在智慧化程度中。根據最新市場回饋，絕大多數消費者已願意為高階智慧駕駛（NOA）付費，這意味著智駕正從「炫技」轉變為購車的決定性因素。

車企若無法在作業系統、人機互動與數據服務上形成閉環體驗，將難以在未來的江湖中立足。從 2026 年的趨勢看，競爭焦點已由單純的電動化轉向「智慧出行生態」的構建，能否整合跨裝置的協同體驗，將決定企業在存量市場中的生命力。

此外，另一個攸關生死的密碼在於「出海」。中國國內市場已進入極度內捲的階段，2025 年汽車產業平均銷售利潤率一度驟降至 1.8%，「增收不增利」成為懸在所有車企頭上的利劍。激烈的價格戰嚴重擠壓了獲利空間，使得海外市場從「加分項」變成了「必答題」。

比亞迪 1 月出口量突破 10 萬輛，長安、上汽等品牌在東南亞與歐洲的本土化工廠加速投產，都是為了在具備更高溢價能力的已開發市場尋求獲利窗口。