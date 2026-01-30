2026-01-30 13:10

最新數據顯示，英國正成為比亞迪在中國以外的最大市場，光是去年 9 月銷量便年增 8.8 倍至 1 萬 1271 輛，季增率亦高達 541%，成為首個在歐洲單一市場實現月銷破萬的亞洲汽車品牌。

去年前 9 月，比亞迪在英國累計銷量達 3 萬 5604 輛，市佔率攀升至 3.6%，超越特斯拉、Mini 等傳統勁敵，躍居英國第三大暢銷電動車品牌。這項成就標誌著英國正式取代其他地區，成為比亞迪最大的海外單一市場。

‌



兩年前，比亞迪剛進入英國市場時僅有單一車型且鮮為人知，主流經銷商普遍持觀望態度。為此，比亞迪採取深度本土化策略，不斷拜訪經銷商、打造沉浸式體驗展示廳、兩年內將門市從 4 家擴張至超百家，涵蓋全境核心區域。如今，經銷商已從被動合作轉為主動尋求加盟，通路格局徹底逆轉。

英國主流媒體集體聚焦這一「中國式逆襲」。《BBC》以「中國電動車巨頭刷新英國銷售紀錄」為題報道，《泰晤士報》也說道：「兩年前無人知曉的品牌現已超越本土老廠」，《金融時報》則指出英國已成比亞迪全球第一大海外市場。

比亞迪在歐洲突圍僅是全球化策略的縮影。截至去年 10 月，比亞迪新能源車已進入全球 117 國市場，巴西工廠下線全球第 1400 萬輛新能源車，總統魯拉親自站台並成為車主。配套建設的 8 艘遠洋滾裝船隊已全面投入運輸，建構起高效低碳的全球物流網絡。