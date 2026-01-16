台積電法說釋三大上調數字 衝1735元改寫新天價 市值近45兆元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-16 10:46

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 昨日法說會驚艷市場，ADR 終場大漲 4.44%，今 (16) 日開盤即大漲 2.66%，達 1735 元，改寫新天價，市值也衝上 44.99 兆元，同步締造新紀錄。

台積電。(鉅亨網資料照)

台積電此次法說釋出上調三數字，顯現 AI 需求呈現大爆發，一是 2024 年至 2029 年五年間，公司美元營收的年複合成長率從接近 20% 上調至接近 25%，提升 5 個百分點。

二是受惠 AI 產業對半導體需求不斷提升，台積電上調 AI 加速器的成長率，預期 2024 年至 2029 年的營收年複合成長率將接近 54%-59%，較去年預估的 44%-49% 大幅提升 10 個百分點。

三是儘管有海外晶圓廠、2 奈米的初期量產對毛利率造成稀釋，台積電仍上調長期毛利率區間，從 53% 提升至 56%，象徵台積電透過技術領先取得訂價權，以及產能所創造的經濟規模，並透過持續成本優化，提升獲利表現。