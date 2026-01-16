台積電法說釋三大上調數字 衝1735元改寫新天價 市值近45兆元
鉅亨網記者魏志豪 台北
晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 昨日法說會驚艷市場，ADR 終場大漲 4.44%，今 (16) 日開盤即大漲 2.66%，達 1735 元，改寫新天價，市值也衝上 44.99 兆元，同步締造新紀錄。
台積電此次法說釋出上調三數字，顯現 AI 需求呈現大爆發，一是 2024 年至 2029 年五年間，公司美元營收的年複合成長率從接近 20% 上調至接近 25%，提升 5 個百分點。
二是受惠 AI 產業對半導體需求不斷提升，台積電上調 AI 加速器的成長率，預期 2024 年至 2029 年的營收年複合成長率將接近 54%-59%，較去年預估的 44%-49% 大幅提升 10 個百分點。
三是儘管有海外晶圓廠、2 奈米的初期量產對毛利率造成稀釋，台積電仍上調長期毛利率區間，從 53% 提升至 56%，象徵台積電透過技術領先取得訂價權，以及產能所創造的經濟規模，並透過持續成本優化，提升獲利表現。
此外，針對美國日前釋出半導體關稅，行政院副院長鄭麗君今日指出，由於台美已經完成談判，台灣也成為全球第一個獲得美國承諾，不論未來美國 232 條款為何，台灣都將取得最優惠待遇。
- 股債之外第三選擇 原物料強勢接棒
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股開盤〉台積電法說狂噴天價 漲逾500點衝上31300點創歷史高
- 資本支出超預期、今年2奈米營收超越3奈米 8大重點一次看
- 盧特尼克：美國目標是把台灣40%半導體供應鏈移到美國
- 台積電大舉投資AI生態系 這些股票成最大贏家
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇